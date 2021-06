Scomparso 25enne: la sua auto trovata nei pressi del cimitero di Corato

La famiglia ha lanciato un appello per ritrovarlo

Di un 25enne andriese, Emanuele Sgarra non si hanno più sue notizie dalle ore 2 della notte scorsa.Si è allontanato dalla sua abitazione con indosso un pantaloncino di jeans, una camicia blu di jeans, cappellino grigio con visiera, scarpe Diadora bianche con stemma arancio.Di solito ha una Bibbia in mano. Ha parcheggiato la macchina, una Bmw bianca sulla strada di Corato di fronte al cimitero.La scomparsa è stata già segnalata ai Carabinieri di Andria. Per info utili contattare il 348.7469875