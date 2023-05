Dibenedetto Automotive a Barletta: tre generazioni di competenza, esperienza e professionalità

Social Video 2 minuti Dibenedetto Automotive - 60 anni di storia, impegno e passione

Tre generazioni di: ain via Callano 52, "" da decenni è sinonimo di professionalità nell'ambito della vendita di auto nuove e usate e dei servizi connessi al mondo dell'auto.Dal fondatore, passando pere oggi ancora tutti presenti insieme al giovane, la "Dibenedetto Automotive" attraversa un quarto di secolo di impegno nei confronti di una clientela esigente. Un impegno che diventa anche storia di una famiglia che con serietà e lavoro è diventata uno dei capisaldi delle aziende del settore a Barletta e nel territorio: sonn'azienda che mette a disposizione dei propri clienti capacità ed esperienza, professionalità, serietà, dedizione.Nelle officine del Centro Assistenza Dibenedetto è a disposizione un servizio completo di presa e riconsegna autoveicoli da riparare, riparazioni per autoveicoli multimarche con diagnostica e personale altamente qualificato: gli interventi di carrozzeria sono realizzati da tecnici autorizzati e con attrezzature all'avanguardia; è attivo anche il centro assistenza dedicato interamente all'assistenza e riparazione di veicoli industriali, commerciali, mezzi speciali, autobus e mezzi militari.showroom propone un'ampia selezione plurimarche di auto nuove e usato garantito (km certificati), oltre che veicoli commerciali. Lo staff della Dibenedetto è a disposizione per consigliarvi la vettura migliore per le vostre esigenze, per esporvi le promozioni in corso, ed offrirvi una serie di vantaggi e servizi esclusivi di vendita, finanziamenti personalizzati, e un servizio post-vendita dedicato.L'intervista a Michele Dibenedetto esplicita questi concetti ed invita ad una visita alla "Dibenedetto Automotive".