Perché dovresti noleggiare auto elettriche per la tua azienda

Noleggio auto elettriche aziendali: ha davvero senso?

Nessuna restrizione territoriale e incentivi "strisce blu"

Maggior energia a minor costo

Minor manutenzione del motore elettrico

Al passo con i tempi

Polizza RCA (Responsabilità Civile Auto): La società di noleggio fornisce al conducente un'assicurazione di base che può comprendere la Responsabilità Civile Auto (RCA), la Kasko (copertura danni al veicolo), il furto e l'incendio. Ciò garantisce la protezione dell'automobilista in caso di sinistri stradali. IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione): L'IPT è già contemplata nella rata mensile di noleggio, consentendo al conducente di risparmiare circa 300 euro rispetto a quanto avrebbe speso acquistando il veicolo. Manutenzione: La manutenzione ordinaria e straordinaria è inclusa nel canone mensile. Questo comprende sia gli interventi programmati che quelli imprevisti, offrendo un notevole risparmio economico, specialmente in situazioni di manutenzione straordinaria. Immatricolazione: L'immatricolazione del veicolo è già coperta dal canone del noleggio a lungo termine, contribuendo a ridurre significativamente le spese iniziali. Soccorso stradale: In caso di guasto o incidente stradale, il servizio di soccorso stradale è incluso. Questa prestazione riduce i costi associati al recupero del veicolo e fornisce assistenza in situazioni di emergenza

Ilconsente di poter dei vantaggi economici, personali, ambientali e burocratici molto significativi. Un'azienda intenzionata a locare una flotta di mezzi elettrici, può godere inoltre, glipiuttosto importanti.Con un'adeguata strategia finanziaria,può abbattere i suoie lealla fine dell'anno di imposta, soltanto grazie alla selezione accurata di una flotta d vetture elettriche.Ildi una flotta di(soprattutto le aziende e partita IVA), è molto conveniente per diversi aspetti. Innanzitutto, è favorevole all'ambiente, dal momento in cui l'azzeramento o quasi, delle emissioni di anidride carbonica, permette di circolare senza inquinare l'aria del territorio in cui viviamo.E se questo aspetto è posto in seconda sede, rimangono i(maggiori detrazione e deduzioni fiscali), e il, dato che – che sia con o senza rottamazione – sono previsti degliper usufruire (sia di noleggio che d'acquisto), di tali mezzi.La scelta di modelli elettrici dinon è solo legata alcome abbiamo appena detto, ma ti permette anche di fare qualcosa per l'annosa questione dei cambiamenti climatici, andando a investire in macchineUn altro aspetto molto importante per un'azienda, riguardadelle auto elettriche, che possono parcheggiare – in alcuni Comuni italiani anche gratuitamente – sulle strisce blu, o poter accedere a diverse zone delle città dove la "circolazione è limitata".Infine, anchedelle– in casi specifici – può arrivare anche a 500 km, ideale dunque per "brevi tragitti" e con aziende che si occupano di spostamenti in città (e non circolanti nelle autostrade italiane).Generalmente, le auto elettriche più moderne, godono die di soluzioni all'avanguardia, così da poter agevolare la guida del conducente con appositi sistemi piuttosto comodi: sensori di parcheggio, assestamento della carreggiata, telecamere contro anti vandalici e infotainment completo di tutto.Nonostante il noleggio di auto elettriche sia moltorispetto all'acquisto o altre forme di rateizzazione, come ad esempio il, grazie all'incremento dei fondi destinabili all'installazione delle, è possibile ottenere una maggior energia grazie alla "ricarica intelligente".Si tratta di un sistema che permette di effettuaredelle ricariche nei giorni festivi e di notte, senza la necessità di, senza ulteriori costi in bolletta.Grazie ai nuovi fondi pubblici, sono state installate molteplici colonnine elettriche, dunque anche effettuare delle ricariche non sarà più complesso.Le auto elettriche – seppur trattasi di noleggio – richiedono unarispetto ai veicoli termici. Questo per via dell'assenza di certi componenti meccanici che invece troveremmo in un motore termico.Le auto elettriche si basano sulle, studiate appositamente per contrastare i problemi riscontrati anche in passato, con le vetture a motore termico. Si riassumono quindi, in nuovi modelli pensati per risparmiare sul carburante, per inquinare meno, essere più silenziosi e comodi da poter guidare.Un'auto elettrica come quella di Tesla ad esempio, rappresenta flessibilità, comodità ed efficienza. Lo stesso visionario Elon Musk ha pensato di integrare un sistema come l', proprio perladi compiere lunghi e costanti tragitti giornalieri agli automobilisti (specialmente se compiuti per lavoro).Siamo fermamente convinti che Tesla Motors, in particolar modo in questo momento storico, stia segnandodestinata a lasciare un'impronta indelebile nella storia.Oltre alle giàgarantite dall'Autopilot di Tesla, l'azienda mira a perfezionare la guida autonoma introducendo ildeie degliAttualmente in fase beta, il sistema neurale di Tesla sarà in grado di valutare lo stato del semaforo, identificandone i colori, e rilevare la presenza di eventuali segnali di stop per una. Una volta confermata la necessità di rallentare o fermarsi, il sistema di frenata dell'auto di Musk si attiverà prontamente.Inoltre, grazie al servizio di, è possibile accedere a una serie di vantaggi inclusi nella rata mensile del canone, senza preoccuparsi di esborsare una cifra superiore.Tra questi servizi troviamo: