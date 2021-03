Team di giovani imprenditori alla guida di Frama Sport Barletta: «Da noi il meglio delle E-Bike»

Ampio assortimento nel punto vendita in via Libertà, 51-53: spedizioni in tutta Italia

18 foto Frama Sport Barletta

In nessun'altra categoria di biciclette troverete un potenziale e uno sviluppo più entusiasmante di quello delle e-bike. Lo sanno bene gli esperti di, team di giovani imprenditori: nel punto vendita di Barletta situato in via Libertà, 51-53, è disponibile un vasto assortimento di biciclette elettriche per soddisfare ogni esigenza.Ma non solo: tapis roulant, bici da camera, scooter elettrici, monopattini, biciclette per bambini e attrezzi per home fitness e cardio fitness. Da Frama Sport oltre all'ampia scelta tra centinaia di nuovi modelli si effettua anche servizio di assistenza tecnica.Grazie all'ampio assortimento di magazzino, a tutti i clienti viene garantita la massima velocità durante l'evasione della merce, con un'attenzione alla qualità e al comfort.Disponibili inoltre spedizioni in tutta Italia.Per maggiori informazioniFrama SportVia Libertà, 51-5376121 BarlettaTelefono: 0883 880996Email: info@framasport.com