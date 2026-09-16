Trani | Trasporti: disagi bus scolastici, Stp precisa: «Avvio previsto il 17, attivate corse extra a nostre spese»

Di seguito la replica integrale della STP

STP S.p.A.: precisazioni sui servizi scolastici del 14 e 15 settembre. Con riferimento all'articolo pubblicato il 15 settembre 2026, relativo alle presunte "corse aggiuntive" non effettuate e a segnalazioni che sarebbero state "ignorate dall'azienda di trasporto", STP S.p.A. ritiene opportuno fornire alcune precisazioni, nell'interesse della corretta informazione di utenti e lavoratori. La Società esprime innanzitutto il proprio rammarico per i disagi verificatisi nelle giornate del 14 e 15 settembre e comprende le difficoltà arrecate agli studenti e alle loro famiglie. È tuttavia necessario chiarire che, come comunicato attraverso i propri canali istituzionali e social, l'avvio ufficiale delle corse scolastiche era programmato per giovedì 17 settembre 2026, in coerenza con il calendario scolastico regionale e con la programmazione definita dalla Regione Puglia e trasmessa al Consorzio COTRAP. È nell'ambito di tale programmazione che vengono stabiliti il numero e l'organizzazione delle corse scolastiche: STP S.p.A. non determina quindi autonomamente il servizio, ma opera sulla base delle indicazioni degli Enti competenti. L'anticipazione dell'avvio delle lezioni da parte di alcuni istituti, con orari differenti e non sempre comunicati tempestivamente alla Società, ha reso più complessa una programmazione preventiva uniforme. Nonostante ciò, STP S.p.A., sulla base delle informazioni disponibili e dei riscontri raccolti sul territorio, ha progressivamente potenziato il servizio, attivando corse aggiuntive, anche a Trani, e predisponendo personale a terra per monitorare e gestire i flussi degli studenti, nel rispetto delle condizioni di sicurezza. I costi delle ulteriori corse attivate nei giorni precedenti l'avvio ufficiale del servizio scolastico sono stati sostenuti integralmente dalla Società, con l'obiettivo di adeguare il servizio alle effettive esigenze dell'utenza.

Per quanto riguarda gli episodi di affollamento, si ricorda che, una volta raggiunta la capienza consentita, il personale viaggiante non può autorizzare ulteriori accessi a bordo. Si tratta di una prescrizione necessaria per garantire la sicurezza dei passeggeri e dei lavoratori e che non può essere derogata dal conducente. STP S.p.A. ha pertanto monitorato costantemente la situazione, intervenendo progressivamente sulla base delle esigenze rilevate e nell'ambito delle proprie competenze e delle indicazioni degli Enti preposti.

Sulle segnalazioni e sul rapporto con gli utenti. Desta inoltre perplessità il fatto che l'articolo richiamato risulti costruito, per larga parte, su una lettera anonima, senza che per quanto risulta alla Società sia stato effettuato un preventivo confronto diretto con STP S.p.A. sui fatti contestati. Le nuove direttive aziendali hanno posto particolare attenzione alla cortesia, alla tempestività e alla trasparenza nella gestione delle segnalazioni degli utenti. Nel corso degli ultimi tre anni, la Società non ha mai ricevuto un solo reclamo anonimo ed ha lavorato per rafforzare i canali di comunicazione con l'utenza, restituendo, tra l'altro, la possibilità di raggiungere telefonicamente l'azienda, dopo un periodo nel quale tale contatto era stato completamente eliminato. La Società ritiene che il confronto con gli utenti e la possibilità di ricevere e gestire direttamente reclami, richieste e suggerimenti costituiscano strumenti essenziali per migliorare costantemente la qualità del servizio. In questo contesto, STP S.p.A. continuerà a fornire ogni chiarimento richiesto e a confrontarsi con gli organi di informazione, nell'interesse dell'azienda, dei suoi dipendenti e soprattutto degli utenti.

I numeri del risanamento e dello sviluppo. In qualità di Presidente e Amministratore delegato, sento inoltre il dovere di tutelare il lavoro dei circa 200 dipendenti di STP S.p.A., che quotidianamente garantiscono il servizio con professionalità e impegno. Per questo ritengo utile ricordare alcuni dei principali risultati conseguiti dall'attuale governance nel corso degli ultimi tre anni: Bilanci in attivo: tre esercizi consecutivi chiusi in utile, secondo i dati aziendali, con l'obiettivo di consolidare la stabilità economico-finanziaria della Società.

Rinnovo e transizione della flotta: completato il rinnovo di oltre l'85% dei mezzi aziendali, con l'introduzione di autobus di ultima generazione a metano, finalizzati alla riduzione delle emissioni e al miglioramento del comfort dei passeggeri. Secondo le rilevazioni aziendali, ciò si è accompagnato a un incremento del 18% dell'indice di gradimento dell'utenza.

Officina meccanica interna: è stato riaperto il reparto officina interno, dopo la precedente scelta di esternalizzare le lavorazioni. Secondo i dati aziendali, tale intervento ha consentito una riduzione del 22% dei costi di manutenzione e del 30% dei tempi di fermo dei mezzi, valorizzando nuovamente le competenze professionali interne.

Riorganizzazione logistica a Trani: è stata riaperta la sede di Trani ed è stata avviata la progettazione del nuovo Hub unico presso il deposito di via Andria. Il progetto prevede l'accorpamento dell'attuale sede legale di via Barletta e del deposito mezzi, con l'obiettivo di eliminare duplicazioni di costi fissi e ottimizzare la logistica. Il risparmio stimato dall'azienda è pari al 20%.

Transizione digitale 4.0: è stata avviata la progettazione della nuova Centrale Operativa per il controllo online della flotta, con monitoraggio GPS in tempo reale dei mezzi. L'infrastruttura consentirà di migliorare il controllo dell'esercizio e, a regime, di fornire agli utenti informazioni più puntuali sui tempi di attesa.

Attenzione ai lavoratori . Particolare attenzione è stata inoltre dedicata al riconoscimento economico del lavoro dei dipendenti. In due anni sono state erogate quattro annualità di Premio di Risultato (PDR): PDR 2019 e 2020, non erogati dalla precedente gestione;

PDR 2024, erogato nel 2025;

PDR 2025, attualmente in fase di erogazione. Sono risultati che, al di là delle legittime discussioni sul servizio e delle criticità che una società di trasporto pubblico può incontrare quotidianamente, rappresentano per l'attuale governance un patrimonio da tutelare e consolidare.STP S.p.A. continuerà a lavorare per migliorare il servizio, ascoltare gli utenti e intervenire sulle criticità che emergeranno. L'azienda è sempre a disposizione per qualsiasi informazione utile al miglioramento del servizio, attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e i propri canali di comunicazione con i media. Francesco Tandoi Presidente e Amministratore delegato STP S.p.A. Bari

Dopo la vibrante presa di posizione degli studenti tranesi e biscegliesi rimasti a terra il 15 settembre diretti verso gli istituti di Andria a causa dell'affollamento della corsa Bari-Spinazzola («un disservizio annunciato, ignorata la nostra segnalazione preventiva sugli anticipi scolastici»), arriva la tempestiva e articolata replica della STP S.p.A.. La società dei trasporti esprime rammarico per i disagi ma chiarisce le dinamiche di servizio: «L'avvio ufficiale delle corse scolastiche era programmato per giovedì 17 settembre in piena conformità al calendario regionale e alle disposizioni di Regione Puglia e Cotrap. STP non stabilisce autonomamente le corse, ma agisce su mandato degli Enti preposti», spiega il presidente e ADLa riapertura a macchia di leopardo decisa da alcuni istituti, «con orari disomogenei e non sempre comunicati per tempo, ha impedito una pianificazione preventiva uniforme». A fronte della situazione emergenziale, l'azienda rivendica di non essere rimasta inerte: «Abbiamo progressivamente rafforzato i collegamenti, anche a Trani, e posizionato addetti a terra per monitorare i flussi e garantire la sicurezza, assumendoci per intero i costi delle corse bis prima della data ufficiale del 17». Sui bus strapazzati, Tandoi rammenta che «raggiunto il limite di capienza, l'autista non può per legge consentire ulteriori salite». Infine, la precisazione sui canali di ascolto: «Sorprende leggere critiche basate su missive anonime senza aver prima interpellato l'azienda; i nostri recapiti sono sempre aperti al confronto diretto con studenti e famiglie».