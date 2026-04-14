Nomine STP: Il Prof. Giuseppe De Simone chiede il blocco immediato del nuovo CdA

Il testo integrale:

Riceviamo e pubblichiamo la nota del prof .Giuseppe De Simone, già Assessore e Consigliere Comunale di Trani. Si Tratta di una lettera aperta inviata al Presidente della Regione Puglia e al Sindaco del Comune di Trani. Il documento del Prof. De Simone si presenta come una riflessione accorata sul destino della mobilità locale, scritta in un momento di particolare transizione per il territorio. Al di là dei riferimenti tecnici, la lettera narra la volontà di un cittadino, impegnato attivamente nella vita civile, di preservare l'integrità e l'autonomia gestionale della propria comunità.Il sottoscritto Prof. Giuseppe De Simone, nato a Trani il 21 luglio 1946, residente in Trani alla via Città di Milano n. 42, nonché candidato alle prossime elezioni comunali, invita il Presidente della Regione Puglia, Ing. Antonio Decaro, e il Sindaco del Comune di Trani, Avv. Amedeo Bottaro, a sospendere la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della STP Trasporti, per le seguenti motivazioni: Il Presidente della Regione Puglia ha recentemente invitato il Dott. Emiliano a non procedere alla nomina dei responsabili dei vari enti regionali, in attesa di definire il nuovo assetto a seguito delle imminenti consultazioni elettorali regionali, ritenendo che tali decisioni spettino al futuro governo regionale, anche in relazione ai criteri e alle modalità di selezione. Negli ultimi anni, la città di Trani ha progressivamente perso la gestione della STP, a vantaggio della città di Bari. La STP di Trani è stata recentemente coinvolta in inchieste giudiziarie relative a irregolarità gestionali, che ne hanno compromesso la credibilità. Il Presidente della Provincia BAT, Avv. Bernardo Lodispoto, è attualmente oggetto di forti pressioni politiche per le dimissioni, con richieste di sfiducia alimentate da indagini giudiziarie in corso per presunti reati contro la Pubblica Amministrazione. Alla luce di quanto sopra esposto, si invita le SS.LL. a revocare la convocazione dell'assemblea dei soci della STP di Trani, prevista per i giorni 27 e 28 aprile, finalizzata alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. In difetto, il sottoscritto provvederà a informare S.E. il Prefetto e il Ministero competente, al fine di verificare la legittimità degli atti eventualmente adottati.