Politica
Nomine STP: Il Prof. Giuseppe De Simone chiede il blocco immediato del nuovo CdA
Lettera aperta a Decaro e Bottaro: "Sospendere l'assemblea dei soci per garantire trasparenza e rispetto degli equilibri territoriali dopo le inchieste giudiziarie"
Trani - martedì 14 aprile 2026
Riceviamo e pubblichiamo la nota del prof .Giuseppe De Simone, già Assessore e Consigliere Comunale di Trani. Si Tratta di una lettera aperta inviata al Presidente della Regione Puglia e al Sindaco del Comune di Trani. Il documento del Prof. De Simone si presenta come una riflessione accorata sul destino della mobilità locale, scritta in un momento di particolare transizione per il territorio. Al di là dei riferimenti tecnici, la lettera narra la volontà di un cittadino, impegnato attivamente nella vita civile, di preservare l'integrità e l'autonomia gestionale della propria comunità.
- Il testo integrale:
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