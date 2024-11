C'è sciopero generale: STP garantisce 30% delle corse nelle fasce pendolari

Powered by

Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Autoferro hanno indetto uno sciopero nazionale del settore trasporti per l'intera giornata di oggi, 8 novembre. Lo sciopero durerà 24 ore.che gestisce le linee extraurbane su gomma da e per Trani, in una nota firmata dal presidente Francesco Tandoi, rassicura che garantirà il 30% delle corse nelle fasce orarie garantite, vale a dire tra le 5.30 e le 8.30 e tra le 12.30 e le 15.30.Aderiscono allo sciopero anche i dipendenti di Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo-Lucane, Ferrovie Sud-Est e dell'Amtab, la società municipalizzata dei trasporti di Bari.