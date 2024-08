Linea Stp Barletta - Bari policlinico e Z.I., i pendolari: "Tra corse cancellate e insufficienti troppi disagi"

"Ci scusiamo per il disagio": la beffa dopo il danno, quando, per la mancata corsa di alcuni giorni fa, contattata l'azienda tramite i canali preposti al ricevimento di reclami e segnalazioni, la STP ha risposto semplicemente cosi.Il disagio dei lavoratori della corsa da Barletta a Bari zona industriale e Policlinico è all'esasperazione. La corsa non transitata, proprio quella che accompagna i lavoratori al mattino, ha messo davvero in difficoltà tutti per poter raggiungere il proprio posto di lavoro;e in più, nessun numero da chiamare per avere informazioni e nessuna notizia."Immaginate il disagio di chi non ha potuto raggiungere il posto di lavoro e di chi nonostante l'abbonamento pagato ha dovuto farlo con i mezzi propri. Ci riteniamo fortunati perché solitamente l'Azienda non risponde mai alle segnalazioni. Forse ci aspettavamo un rimborso, una proposta di risoluzione ma invece questa Azienda forse un po troppo politicizzata, tutto fa tranne che pensare alla soddisfazione delle esigenze degli utenti", ci scrivono.Alcuni abbonati hanno provveduto ad informare l'Assessorato Trasporti pubblici della Regione Puglia, sperando in un intervento. È da sottolineare la posizione degli autisti, assolutamente non messi sotto accusa dai viaggiatori, e in alcun modo ritenuti responsabili dei disservizi; anzi, anche loro a doversi distrucare tra i problemi della STP: "Spesso proprio loro fanno i salti mortali per rispettare orari e percorsi ormai vecchi e non verificati da anni".A titolo informativo, la corsa nasce a Barletta e finisce a Bari Zona industriale, la sera carica anche i passeggeri diretti al Policlinico. Le corse sono solo 3 al giorno, per coprire i 3 turni di lavoro perciò 6 - 14 - 22, con partenza da Trani circa 1 ora e mezza prima e carico dei passeggeri fino a Giovinazzo nelle corse del mattino e della sera, mentre il pomeriggio da Barletta fino a Bisceglie e poi prosegue fino alla Zona Industriale di Bari con la 16 Bis.La corsa in teoria è riservata ai lavoratori, ma STP da tempo ha eliminato il call center per avere info di qualsiasi genere. Già prima gli orari in cui rispondeva erano limitati, ora il servizio è affidato ad una chat on line dal suo sito, già difficile da utilizzare per chi sa smanettare sul computer, figurarsi per l'utente avanti con gli anni o poco esperto di tecnologia.