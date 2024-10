Odissea biglietti Stp: nel punto vendita manca la carta per biglietti e abbonamenti

Sempre più complicato acquistare i titoli di viaggio, e, a fine e inizio mese, gli abbonamenti per le corse degli autobus STP: la cartoleria concessionaria della vendita ormai da alcuni giorni non è stata fornita dalla azienda addirittura della carta necessaria per stampare sia i biglietti che gli abbonamenti.La storia è sempre la stessa: molti giovani non hanno una carta di credito per acquistare i biglietti online e persone anziane dirette - magari in ospedale - non posseggono neanche uno smartphone. Struggente la scena di qualche giorno fa nella quale un anziano che si muove col carrello è stato costretto ad andare avanti e dietro dal marciapiede per poter capire dove potesse essere fatto il biglietto: "Mi ha fatto tanta tenerezza, avrei voluto aiutarlo, mi si è davvero rattristato il cuore", ha dichiarato il titolare del bar ricevitoria - nel quale sono venduti i biglietti di altre linee di trasporto. "Purtroppo ogni giorno, soprattutto in queste situazioni in cui i concessionari autorizzati sono chiusi o addirittura non hanno la carta, come in questi giorni, si riversano da noi in massa" .Integrare i concessionari dei biglietti STP o installare almeno delle macchinette automatiche potrebbe essere una soluzione, fatto sta che viaggiare sulle linee in questione diventa sempre più complicato: la gente continua a chiedersi perché.