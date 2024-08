È in ferie la biglietteria della Stazione, troppi passeggeri della linea Stp (per destinazioni tra interno e mare) restano a terra

Settimana bollente alla stazione di Trani non solo per il caldo torrido previsto per i giorni di Ferragosto, ma soprattutto per la - legittima- chiusura per ferie della biglietteria del bar, l'unico nella zona nel quale è possibile acquistare i ticket per il bus della linea STP che porta ad Andria,Barletta, Bisceglie, Molfetta, Giovinazzo, Santo Spirito, Bari, Canosa Cerignola, Margherita, Minervino, Spinazzola. Ovviamente meno problemi per le linee che sono servite dalle Ferrovie dello Stato come per le località sulla litoranea, benché, è da ricordare, arrivare al mare dalla stazione da città come Bari non sia, soprattutto con queste temperature altissime, proprio agevole; ma per l'interno il problema è veramente serio.Vita breve era stata quella della biglietteria nel bar di fronte al comune, chiusa dopo pochi mesi, e adesso le difficoltà, anche riscontrate nei giorni del fine settimana, si sono moltiplicate. "È possibile - si chiedono alcune persone non ancora avvezze al pagamento on-line , questione sulla quale non è dato sindacare in questa sede - che non ci sia la possibilità di fare il biglietto in prossimità della fermata dell'autobus, né attraverso una macchinetta erogatrice di ticket nè attraverso un esercizio commerciale? ". Ieri nel frattempo turisti giunti dal nord attraverso frecce, Italo e Intercity e diretti alle mete raggiunte dalla linea STP si sono affidate a autisti privati con notevole aumento della spesa o al buon cuore di autisti nella speranza di trovare la disponibilità di poter pagare il biglietto a una delle fermate previste dalla linea. Un disagio del quale davvero in molti si chiedono la ragione, trattandosi del capolinea della Città, attraversata da moltissimi autobus della stessa linea STP.