Forza Italia Trani chiede la scissione di Stp Bari e la creazione di Stp Bat

Alfonso Mangione - Commissario Cittadino

Pasquale De Toma - Capogruppo Consiliare

Pinuccio Laricchia Vice Coordinatore Provinciale

«Caro Sindaco Bottaro in risposta al Sindaco di Bari che chiede un azzeramento di STP Bari SpA dovrebbe chiedere, assieme al Presidente della Provincia BAT, scissione della stessa con creazione della STP BAT. Questo determinerebbe grandi benefici per il nostro territorio evitando continue emorragie che negli ultimi anni hanno visto esageratamente evincersi nell'azienda di trasporto, inoltre con quest'operazione si riuscirebbe a coinvolgere tutti i comuni della BAT permettendo agli stessi, cedendo le quote di Amet spa a detti comuni, affidamenti in house anche del trasporto pubblico locale (TPL) ed eventualmente anche della gestione della sosta sempre in ogni comune».