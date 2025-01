Stp: avviato procedimento disciplinare nei confronti della dg Barbara Santeramo per "irregolarità di gestione"

Sono cinque i giorni che il direttore generale di STP Barbara Santeramo ha a disposizione per presentare controdeduzioni rispetto a un procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti dal presidente e amministratore di STP Francesco Tandoi per presunte irregolarità di gestione. Alla Santeramo vengono contestate diverse ingerenze legate anche a influenze politiche quali gli affidamenti diretti del servizio di rimessaggio senza firme per conto dell'azienda e l'affidamento diretto dell'incarico di medico competente; l'attribuzione di un premio di risultato a un funzionario non previsto dal Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione dell'appalto di pulizia a una ditta senza il rispetto del principio di rotazione, il rinnovo immotivato di polizze assicurative di autobus venduti all'estero. Queste contestazioni, non trovando valide controdeduzioni potrebbero aprire le porte al licenziamento del direttore generale.