Azione interviene su STP: "Solo ora il Sindaco si ricorda di istituire una Commissione di controllo?"

COMUNICATO STAMPA. Solo ora il Sindaco Bottaro si ricorda di istituire una Commissione di controllo sulla Stp? Una decisione che potremmo definire "a scoppio ritardato", e che arriva fuori tempo massimo. Fuori tempo perché avrebbe dovuto essere istituita almeno cinque anni fa; fuori luogo perché nel frattempo Trani si è ridotta a contare come il "due di picche" rispetto alla governance della Stp. In questo lasso di tempo in Stp si è tollerato di tutto, visto come poi si è arrivati alle vicissitudini giudiziarie ultimi tempi . Si è poi assecondata la nomina come Direttore generale di Barbara Santeramo, atto non previsto secondo la Legge con Decreto 148 del 1931, poiché una Società come la Stp, per avere un "Direttore generale" avrebbe dovuto contare almeno 500 dipendenti ( per cui sarebbe bastato un "Direttore di esercizio), numero non contemplato di certo nell'organico dell'Azienda.Apprezziamo la mossa di Bottaro, che sembra voler dare un segnale, ma come si concilia l'istituzione di questa Commissione (al momento non se ne conoscono i componenti all'infuori dello stesso Bottaro) con le innumerevoli presunte opacità di questi anni che una Commissione avrebbe appunto contribuito ad evitare, a cominciare dalla nomina di cui sopra e per arrivare alle "irregolarità" denunciate dall'ex Presidente Fortunato per cui, dinanzi alle rimostranze di quest'ultimo Bottaro ha risposto: "O ti adegui, o..." ( te ne vai, immaginiamo che fosse quello il senso finale delle parole). A cosa serve una Commissione ora, dal momento che ormai i "buoi" sono scappati dalla stalla?A tal proposito, per concludere, non bisogna dimenticare il ruolo fondamentale della Pastore come Amministratore delegato, una nomina assegnata dallo stesso Sindaco , con i suoi 80 mila euro di premio "di risultato" sottratti dai bilanci di Stp, nonché somme destinate anche agli operatori di esercizio. Ricordiamo infatti al Sindaco che dal 2019 ad oggi non sono mai stati erogati i premi di risultato agli operatori di esercizio, visto che i bilanci erano in negativo. Altre storie, altri "buoi scappati", altri elementi che una Commissione ad hoc come quella evocata oggi, nominata nei tempi giusti, avrebbe potuto controllare a dovere.