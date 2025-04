Olympia Day, tutto pronto per domenica 6 aprile

BIKE TEST: E-MTB OLYMPIA

BIKE VILLAGE

GIOCO CICLISMO

È tutto pronto per l'Olympia Day a Bisceglie! Mancano poche ore alla manifestazione organizzata dalla scuola di ciclismo Ludobike in collaborazione con Frama Sport. Tanti gli spazi pronti ad accogliere ciclisti professionisti e principianti, piccoli bikers e adulti amatori, con diverse novità che li attendono a partire dalle 9:30.Appena arrivati al Bike Park in Largo Bartolomeo Colangelo, un gazebo accoglierà tutti per una prima registrazione gratuita. Chi si accrediterà riceverà un ticket food e avrà la possibilità di fare un giro in bici, oltre a molte altre sorprese.Cuore pulsante del Bike Village sarà il test delle biciclette elettriche Olympia, un concentrato di divertimento con telaio in carbonio e motore Polini, che garantisce un'esperienza unica con il minimo sforzo.Sarà possibile effettuare un giro all'interno dei 5000 mq di bike park sterrato per tutti coloro che vorranno provare queste e-bike.Il Bike Village sarà il centro del divertimento: una piazza animata da diversi partner che renderanno la giornata ancora più speciale.Uno spazio dedicato al Food, con un ticket che sarà possibile ritirare al momento dell'iscrizione sarà possibile gustare prodotti del territorio.Non solo sport ma anche un occhio alla sensibilizzazione con il Centro antiviolenza Save e Fratres, sarà presente anche la Pro Loco Bisceglie, per promuovere l'attenzione al territorio.All'interno del Bike Village saranno esposti anche moto e scooter del partner Motocicli Ferrante, i prodotti di moda firmati I'M Chic e le auto d'epoca dell'associazione Ruotarart.Saranno presenti anche gli amici della Bisceglie Running, che raccoglierà le iscrizioni per la gara "Io Corro con Te", in programma l'11 maggio sul lungomare biscegliese. Anche l'ASD Roulant di Tonio Belsito sarà presente con una sua delegazione.La giornata sarà animata dalla giornalista Marilena Farinola, che racconterà i momenti salienti dell'evento e guiderà i presenti alla scoperta delle realtà partecipanti. Ad affiancarla ci sarà Gianluca Gadaleta, che organizzerà momenti di gioco per tutti; spazio anche alla musica con i Lost Poets, band di giovani talenti composta da Claudia Zingarelli (Voce), Antonio Minervini (Batteria), Giada Misino (Basso), Sara Nigri (Tastiere) e Vito Erriques (Chitarra)Saranno allestiti due percorsi: Gimkana con curve, slalom, sottopassi e molto altro, pensata per i più piccoli. Sarà possibile partecipare con la propria bicicletta e casco, oppure usufruire dell'attrezzatura messa a disposizione dalla scuola di ciclismo Ludobike, con istruttori pronti a fornire assistenza gratuita.Un secondo percorso, più tecnico, con varie strutture per i più esperti, che potranno mettere alla prova le proprie abilità. L'accesso ai percorsi sarà consentito sia ai tesserati della FCI e FISDIRUn ringraziamento speciale va agli sponsor che supporteranno l'iniziativa: Frama Sport Barletta, RESET, Sp Gioielli, Arca, LT Istituto di Bellezza, Bisceglie Approdi, Motocicli Ferrante, I'M Chic, Ruotarart, Bisceglie Running e U Chiazzéire - Il Fruttivendolo Bisceglie.Un riconoscimento particolare è riservato anche ai partner istituzionali: Comune di Bisceglie, Confcommercio Bisceglie, Pro Loco Bisceglie, il Centro Antiviolenza Save, Combitur, Fci e Fisdir puglia.