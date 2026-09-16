South Vibes, Trani ospita la seconda edizione della manifestazione di cross training

Trani si prepara ad accogliere la seconda edizione di South Vibes, manifestazione sportiva dedicata al cross training, patrocinata dal Comune di Trani e inserita tra i grandi eventi della Regione Puglia.L'appuntamento è in programma sabato 19 e domenica 20 settembre nella suggestiva cornice del porto, a Largo Pastore, dove 320 atleti provenienti da tutta Italia, oltre che da Germania e Olanda, si confronteranno in spettacolari prove fisiche.La presentazione ufficiale dell'evento si terrà giovedì 17 settembre, alle ore 16, nella Sala Giunta del Comune di Trani, in via Tenente Morrico 2.Saranno presenti Marco Galiano, sindaco di Trani; Rodolfo Mesaroli, presidente del Trani Barbell Club e organizzatore della manifestazione; e Giuseppe Ragno di Ideando, responsabile della logistica e della comunicazione.L'iniziativa si prepara dunque a trasformare il porto di Trani in un punto di incontro per sportivi e appassionati, con due giornate dedicate alla competizione, alla condivisione e alla promozione della disciplina.