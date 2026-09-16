South Vibes 2025 - I edizione Trani. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
South Vibes 2025 - I edizione Trani. Foto Tonino Lacalamita
Eventi e cultura

South Vibes, Trani ospita la seconda edizione della manifestazione di cross training

Sabato 19 e domenica 20 settembre 320 atleti da tutta Italia e dall’estero si sfideranno al porto

Trani - mercoledì 16 settembre 2026
Trani si prepara ad accogliere la seconda edizione di South Vibes, manifestazione sportiva dedicata al cross training, patrocinata dal Comune di Trani e inserita tra i grandi eventi della Regione Puglia.
L'appuntamento è in programma sabato 19 e domenica 20 settembre nella suggestiva cornice del porto, a Largo Pastore, dove 320 atleti provenienti da tutta Italia, oltre che da Germania e Olanda, si confronteranno in spettacolari prove fisiche.
La presentazione ufficiale dell'evento si terrà giovedì 17 settembre, alle ore 16, nella Sala Giunta del Comune di Trani, in via Tenente Morrico 2.
Saranno presenti Marco Galiano, sindaco di Trani; Rodolfo Mesaroli, presidente del Trani Barbell Club e organizzatore della manifestazione; e Giuseppe Ragno di Ideando, responsabile della logistica e della comunicazione.
L'iniziativa si prepara dunque a trasformare il porto di Trani in un punto di incontro per sportivi e appassionati, con due giornate dedicate alla competizione, alla condivisione e alla promozione della disciplina.
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