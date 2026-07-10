Truffa del falso SMS Nexi, anche a Trani numerose segnalazioni in redazione: ecco come difendersi

Messaggi che segnalano presunti addebiti sulla carta e invitano a chiamare un numero o a cliccare su un link. È una truffa: l'obiettivo è rubare dati bancari e svuotare il conto corrente

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Non cliccare mai sui link contenuti negli SMS sospetti. Non chiamare i numeri indicati nei messaggi ricevuti. Utilizzare esclusivamente l'app ufficiale Nexi Pay o i contatti presenti sul sito ufficiale e sulla propria carta. Non comunicare mai codici OTP, PIN, password o credenziali bancarie, né al telefono né tramite messaggi. In caso di dubbio, bloccare immediatamente la carta tramite l'app Nexi Pay o l'Area Riservata e contattare il proprio istituto di credito. Il numero ufficiale per il blocco delle carte dall'Italia è 800 15 16 16.

Nessuna banca o società di pagamenti chiede tramite SMS o telefonata di comunicare dati riservati o di installare applicazioni sul proprio telefono. Quando si riceve un messaggio che genera ansia o urgenza, è sempre opportuno verificarne l'autenticità contattando direttamente il servizio clienti attraverso i canali ufficiali.

Anche a Trani sono sempre più numerose le segnalazioni di cittadini che riferiscono di aver ricevuto sul proprio smartphone un SMS o un messaggio WhatsApp apparentemente inviato da Nexi. Si tratta dell'ennesima truffa informatica che sta circolando in tutta Italia e che punta a sfruttare la paura di un presunto addebito fraudolento per sottrarre dati bancari e, nei casi più gravi, svuotare i conti correnti. Diversi lettori hanno contattato la nostra redazione raccontando di aver ricevuto messaggi che segnalavano pagamenti mai effettuati, spesso per importi elevati, accompagnati dall'invito a chiamare con urgenza un numero di telefono oppure a cliccare su un link per bloccare l'operazione.È la tecnica dellouna variante del phishing che utilizza gli SMS. Il messaggio appare credibile perché riporta il nome "Nexi" come mittente, utilizza un linguaggio simile a quello delle comunicazioni ufficiali e fa leva sull'urgenza: il destinatario viene portato a credere che qualcuno stia utilizzando la sua carta e che sia necessario intervenire immediatamente. Una volta effettuata la telefonata o aperto il link, entra in azione il truffatore, che si presenta come operatore dell'assistenza clienti. L'obiettivo è convincere la vittima a comunicare dati riservati, codici di sicurezza o password, oppure a scaricare applicazioni malevole, come, che consentono ai criminali informatici di acquisire le informazioni della carta di pagamento e autorizzare operazioni fraudolente. Gli esperti ricordano alcune regole fondamentali per evitare di cadere nella trappola.La truffa, purtroppo, continua a evolversi.e, in alcuni casi, gli SMS possono addirittura comparire nella stessa conversazione dei messaggi autentici inviati da Nexi, rendendo ancora più difficile riconoscere il raggiro. Il consiglio resta sempre lo stesso:Chiunque riceva un SMS di questo tipo può inoltre segnalarlo a Nexi e alle autorità competenti, contribuendo a limitare la diffusione di una truffa che continua a colpire migliaia di cittadini in tutta Italia.