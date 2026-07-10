Trani: Istruzioni per l'uso
Truffa del falso SMS Nexi, anche a Trani numerose segnalazioni in redazione: ecco come difendersi
Messaggi che segnalano presunti addebiti sulla carta e invitano a chiamare un numero o a cliccare su un link. È una truffa: l'obiettivo è rubare dati bancari e svuotare il conto corrente
Trani - venerdì 10 luglio 2026 9.31
Anche a Trani sono sempre più numerose le segnalazioni di cittadini che riferiscono di aver ricevuto sul proprio smartphone un SMS o un messaggio WhatsApp apparentemente inviato da Nexi. Si tratta dell'ennesima truffa informatica che sta circolando in tutta Italia e che punta a sfruttare la paura di un presunto addebito fraudolento per sottrarre dati bancari e, nei casi più gravi, svuotare i conti correnti. Diversi lettori hanno contattato la nostra redazione raccontando di aver ricevuto messaggi che segnalavano pagamenti mai effettuati, spesso per importi elevati, accompagnati dall'invito a chiamare con urgenza un numero di telefono oppure a cliccare su un link per bloccare l'operazione.
È la tecnica dello smishing, una variante del phishing che utilizza gli SMS. Il messaggio appare credibile perché riporta il nome "Nexi" come mittente, utilizza un linguaggio simile a quello delle comunicazioni ufficiali e fa leva sull'urgenza: il destinatario viene portato a credere che qualcuno stia utilizzando la sua carta e che sia necessario intervenire immediatamente. Una volta effettuata la telefonata o aperto il link, entra in azione il truffatore, che si presenta come operatore dell'assistenza clienti. L'obiettivo è convincere la vittima a comunicare dati riservati, codici di sicurezza o password, oppure a scaricare applicazioni malevole, come NFC Gate, che consentono ai criminali informatici di acquisire le informazioni della carta di pagamento e autorizzare operazioni fraudolente. Gli esperti ricordano alcune regole fondamentali per evitare di cadere nella trappola.
È la tecnica dello smishing, una variante del phishing che utilizza gli SMS. Il messaggio appare credibile perché riporta il nome "Nexi" come mittente, utilizza un linguaggio simile a quello delle comunicazioni ufficiali e fa leva sull'urgenza: il destinatario viene portato a credere che qualcuno stia utilizzando la sua carta e che sia necessario intervenire immediatamente. Una volta effettuata la telefonata o aperto il link, entra in azione il truffatore, che si presenta come operatore dell'assistenza clienti. L'obiettivo è convincere la vittima a comunicare dati riservati, codici di sicurezza o password, oppure a scaricare applicazioni malevole, come NFC Gate, che consentono ai criminali informatici di acquisire le informazioni della carta di pagamento e autorizzare operazioni fraudolente. Gli esperti ricordano alcune regole fondamentali per evitare di cadere nella trappola.
- Non cliccare mai sui link contenuti negli SMS sospetti.
- Non chiamare i numeri indicati nei messaggi ricevuti.
- Utilizzare esclusivamente l'app ufficiale Nexi Pay o i contatti presenti sul sito ufficiale e sulla propria carta.
- Non comunicare mai codici OTP, PIN, password o credenziali bancarie, né al telefono né tramite messaggi.
- In caso di dubbio, bloccare immediatamente la carta tramite l'app Nexi Pay o l'Area Riservata e contattare il proprio istituto di credito. Il numero ufficiale per il blocco delle carte dall'Italia è 800 15 16 16.