Madonna del Carmine
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Religioni

Festa del Carmine: sabato la Sagra del Mare, il 16 luglio la solenne processione

Il programma dei festeggiamenti

Trani - venerdì 10 luglio 2026
Entrano nel vivo a Trani i solenni festeggiamenti in onore della Beata Vergine del Carmine, organizzati dalla Confraternita della B.V. del Carmine. Dopo i primi giorni dedicati alla Novena, il calendario propone celebrazioni religiose, momenti comunitari e la tradizionale processione cittadina.

Sabato 11 luglio alle 19.30 è in programma la concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo emerito di Ivrea, monsignor Edoardo Aldo Cerrato. Alle 21 prenderà il via la tradizionale "Sagra del Mare": la venerata immagine della Madonna sarà imbarcata presso i pontili della Lega Navale e, dopo il rientro, la processione raggiungerà il Santuario passando dalla banchina San Marco. La serata sarà arricchita da uno spettacolo pirotecnico.

Domenica 12 luglio si terranno le Messe delle 11 e delle 19.30. Durante la celebrazione serale è previsto il rito della vestizione dei novizi e la consegna dei riconoscimenti ai confratelli che festeggiano il 25° e il 50° anniversario di iscrizione al Pio Sodalizio. A seguire, recital di chitarra classica eseguito da Maria Grazia De Feo.

Lunedì 13 luglio, alle 19.30, la Santa Messa vedrà la partecipazione dei membri dell'Unitalsi e del gruppo Avis Trani.

Martedì 14 luglio, sempre alle 19.30, la celebrazione eucaristica sarà animata dalla partecipazione della Confraternita dell'Addolorata di Bisceglie.

Mercoledì 15 luglio è prevista la Santa Messa alle 19.30, seguita alle 21.30 da una veglia di preghiera presieduta da don Francesco Millo, vicario parrocchiale della SS. Trinità.

Il culmine dei festeggiamenti sarà giovedì 16 luglio, giorno della Festa liturgica della Beata Vergine del Monte Carmelo. La giornata si aprirà con diverse celebrazioni eucaristiche fin dalle prime ore del mattino e si concluderà alle 20 con la solenne processione della sacra effigie della Madonna del Carmine lungo le principali vie del centro cittadino. Al termine è previsto uno spettacolo pirotecnico.
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