Falsi carabinieri al telefono per entrare in casa: scatta l'allarme truffe nella Bat

La Questura invita i cittadini della provincia di Barletta-Andria-Trani a prestare la massima attenzione a un nuovo tentativo di truffa ai danni della popolazione, segnalato nelle ultime ore.Nei giorni scorsi sono giunte numerose segnalazioni di telefonate ricevute da residenti del centro abitato di Barletta da parte di persone che si sono falsamente qualificate come appartenenti ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza o alla Polizia di Stato. Nel corso della chiamata, i truffatori chiedevano di poter accedere alle abitazioni con il pretesto di effettuare una presunta perquisizione finalizzata alla ricerca di gioielli rubati in una fantomatica gioielleria.Si tratta di un tentativo di truffa particolarmente insidioso, che potrebbe indurre le vittime ad aprire la porta a sconosciuti con intenzioni criminali. Per questo motivo la Questura raccomanda di non consentire in alcun caso l'accesso in casa a persone che si presentino con simili richieste e di contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112, spiegando quanto sta accadendo. È inoltre consigliabile avvisare subito familiari, vicini di casa o persone di fiducia.L'invito alla prudenza non riguarda soltanto Barletta, ma tutto il territorio della provincia Bat. Le forze dell'ordine ricordano che, in caso di dubbi, è sempre opportuno verificare l'identità degli interlocutori attraverso i canali ufficiali e non aprire mai la porta a sconosciuti senza aver prima accertato la fondatezza delle richieste.