Addio a Vittorio Salvagno, il cuore del laboratorio del Liceo Classico "De Sanctis" di Trani

Aldi Trani non era semplicemente un tecnico di laboratorio:era una presenza preziosa, un punto di riferimento per docenti e studenti, una figura discreta ma fondamentale nella vita quotidiana della scuola. Con competenza, passione e una cura straordinaria per ogni dettaglio, preparava le attività di laboratorio e gli esperimenti di scienze applicate che accompagnavano le lezioni, contribuendo a rendere concreta la conoscenza e a trasformare la teoria in esperienza. Dietro ogni attività riuscita c'era spesso il suo lavoro silenzioso, fatto di precisione, dedizione e autentico spirito di servizio.Assistente tecnico dele storico proiezionista del Super Cinema, Vittorio ha attraversato la vita professionale e quella personale con la stessa cifra umana: passione, disponibilità e semplicità. Uomo stimato e benvoluto da tutti, ha lasciato un ricordo profondo in quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Nel lavoro e nelle relazioni quotidiane ha saputo testimoniare valori autentici come l'amore per la famiglia, il valore dell'amicizia e una naturale attenzione verso gli altri.A renderlo davvero speciale era proprio la sua straordinaria umanità. La disponibilità di Vittorio era proverbiale: il "non si può fare" non faceva parte del suo vocabolario. Di fronte a una difficoltà cercava sempre una soluzione; davanti a una richiesta offriva tempo, competenza e quel sorriso che lo ha reso familiare a intere generazioni di studenti e colleghi. Era una di quelle persone che lavorano lontano dai riflettori, ma la cui presenza rende migliore una comunità. La sua figura resterà legata ai laboratori del "De Sanctis", alle tante lezioni che ha contribuito a rendere possibili e ai ricordi di chi ha avuto la fortuna di incontrarlo lungo il proprio cammino.Oggilascia un vuoto profondo non solo nella sua famiglia, ma anche in quella grande famiglia allargata composta da docenti, colleghi, amici e dalle numerose generazioni di studenti che hanno potuto conoscerlo e apprezzarne le qualità umane e professionali. Il suo esempio continuerà a vivere nel ricordo di quanti hanno ricevuto da lui un gesto di disponibilità, una parola gentile, un aiuto concreto.