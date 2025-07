Festa della Madonna del Carmine, questa sera la Sagra del Mare

Questa sera, dopo la solenne messa delle 19.00, si rinnoverà il tradizionale appuntamento della Sagra del Mare in onore della Madonna, protettrice del subacqueo e dei pescatori.Alle 21.00 circa la venerata immagine di Nostra Signora del Monte Carmelo, accompagnata dall'Associazione "Amici del Mare", sarà imbarcata presso i pontili della Lega Navale, sul motopesca Spartivento e sotto l'alta sorveglianza delle Capitanerie di Porto di Bari e Barletta ed in collaborazione con l'Ufficio Locale Marittimo di Trani e scortata dagli altri natanti, raggiungerà l'avamporto dove, in suffragio dei Caduti del Mare, sarà benedetta una corona d'alloro e affidata alla onde, quest'evento sarà accompagnato da giochi di luci e colori.Una tradizione quella di stasera che affonda le radici nella storia di Trani, città da sempre legata al mare. La Sagra del Mare nacque come atto di fede e gratitudine verso la Madonna da parte della comunità marinara, per invocare protezione durante le uscite in mare e ricordare coloro che non fecero più ritorno.L'evento, nel tempo, è diventato uno dei simboli dell'identità marittima e religiosa della città, capace di coinvolgere non solo i fedeli ma l'intera cittadinanza e i tanti turisti che in questo periodo affollano Trani.Un rito che coniuga spiritualità, memoria e bellezza, mantenendo viva la tradizione e il legame tra la città e il suo mare.