Trani oggi in festa per la Madonna del Carmine, stasera processione

Oggi la Chiesa festeggia la solennità della B.V. del Carmine.A Trani alle ore 19.30 muoverà la solenne processione, percorrendo il seguente itinerario urbano: Chiesa del Carmine, via Tiepolo, piazza Plebiscito, via Cavour, piazza della Repubblica (asse centrale), corso Vittorio Emanuele, via Marsala, via M. Pagano, piazza Libertà, via Ognissanti, piazza Longobardi, via Ognissanti, piazza Sedile San Marco, via Banchina al Porto, Via Statuti Marittimi, piazza Tiepolo e Chiesa del CarmineViabilità: dalle ore 18 e fino al passaggio della processione è istituito divieto di fermata, in via Marsala (tratto compreso fra corso Vittorio Emanuele e via Mario Pagano), in via Mario Pagano (tratto compreso fra via Marsala e piazza Libertà), in piazza LongobardiE' disposta inoltre la sospensione temporanea della circolazione nelle strade interessate in occasione del transito dei partecipanti alla processione