Beata Maria Vergine del monte Carmelo: il programma dei festeggiamenti

Entrano nel vivo i solenni festeggiamenti per laavviati lo scorso 6 luglio per concludersi mercoledì 16 con la tradizionale processione presieduta dall' Arcivescovo mons.La Confraternita del Carmine Trani, ci segnaliamo come ladi questa sera 11 luglio 2025 delle ore 19:30, Messa di affidamento dei bambini alla Madonna del Carmine, sarà celebrata da Sua Eminenza Cardinalegià presidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) dal 7 marzo 2007 al 23 maggio 2017. Al termine della funzione sarà pronunciata la preghiera di benedizione ai bambini, scritta appunto dal Cardinal Bagnasco, e consegnato il sacro abitino ai bambini, simbolo di appartenenza alla Madonna. Lieti di una vostra risposta celere a riguardo, per eventuali altre comunicazioni siamo a vostra disposizione.