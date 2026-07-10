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Giovedì 16 luglio convocato il primo consiglio comunale dell'Amministrazione Galiano

Nove punti all'ordine del giorno

Trani - venerdì 10 luglio 2026
Il Consiglio comunale della Città di Trani è programmato per giovedì 16 luglio 2026 alle ore 16 in prima convocazione (seconda fissata lunedì 20 luglio 2026, alla stessa ora) per la trattazione del seguente ordine del giorno:
  • Esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità del Sindaco e dei Consiglieri Comunali. Convalida degli eletti.
  • Giuramento del Sindaco Presa d'atto
  • Presa d'atto della comunicazione del Sindaco relativa alla nomina dei Componenti della Giunta Comunale
  • Elezione del Presidente, del Vice Presidente e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
  • Nomina della Commissione Elettorale Comunale
  • Nomina della Commissione per la formazione degli Elenchi Comunali dei Giudici Popolari
  • Indirizzi per la nomina e la designazione di Rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni
  • Elezione dei Consiglieri Comunali facenti parte della Delegazione di parte comunale del Comitato di Coordinamento per il Controllo Societario
  • Determinazione composizione Commissioni consiliari permanenti e nomina dei relativi componenti
Come sempre, la seduta sarà trasmessa in diretta streaming: https://trani.consiglicloud.it/home.
  • Consiglio Comunale
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