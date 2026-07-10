Enti locali
Giovedì 16 luglio convocato il primo consiglio comunale dell'Amministrazione Galiano
Nove punti all'ordine del giorno
Trani - venerdì 10 luglio 2026
Il Consiglio comunale della Città di Trani è programmato per giovedì 16 luglio 2026 alle ore 16 in prima convocazione (seconda fissata lunedì 20 luglio 2026, alla stessa ora) per la trattazione del seguente ordine del giorno:
- Esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità del Sindaco e dei Consiglieri Comunali. Convalida degli eletti.
- Giuramento del Sindaco Presa d'atto
- Presa d'atto della comunicazione del Sindaco relativa alla nomina dei Componenti della Giunta Comunale
- Elezione del Presidente, del Vice Presidente e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
- Nomina della Commissione Elettorale Comunale
- Nomina della Commissione per la formazione degli Elenchi Comunali dei Giudici Popolari
- Indirizzi per la nomina e la designazione di Rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni
- Elezione dei Consiglieri Comunali facenti parte della Delegazione di parte comunale del Comitato di Coordinamento per il Controllo Societario
- Determinazione composizione Commissioni consiliari permanenti e nomina dei relativi componenti