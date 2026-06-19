Trani, il 26 giugno la proclamazione ufficiale dei nuovi consiglieri comunali

È stata fissata per venerdì 26 giugno 2026, alle ore 10, presso la Sala Consiliare di Palazzo Palmieri, la proclamazione ufficiale dei consiglieri comunali eletti nelle consultazioni amministrative del 24 e 25 maggio.La comunicazione è stata trasmessa dall'Ufficio Centrale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Trani, che procederà alla formalizzazione degli eletti al termine delle verifiche previste dalla normativa.L'appuntamento rappresenta un passaggio istituzionale fondamentale che sancisce ufficialmente la composizione del nuovo Consiglio comunale e apre la fase di insediamento della nuova amministrazione cittadina. La cerimonia si svolgerà alla presenza delle autorità comunali e degli organi competenti.