Consiglio comunale
Consiglio comunale
Enti locali

Trani, il 26 giugno la proclamazione ufficiale dei nuovi consiglieri comunali

Alle ore 10 sarà ufficializzata la composizione del nuovo Consiglio comunale eletto nelle amministrative 2026

Trani - venerdì 19 giugno 2026 17.44
È stata fissata per venerdì 26 giugno 2026, alle ore 10, presso la Sala Consiliare di Palazzo Palmieri, la proclamazione ufficiale dei consiglieri comunali eletti nelle consultazioni amministrative del 24 e 25 maggio.

La comunicazione è stata trasmessa dall'Ufficio Centrale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Trani, che procederà alla formalizzazione degli eletti al termine delle verifiche previste dalla normativa.

L'appuntamento rappresenta un passaggio istituzionale fondamentale che sancisce ufficialmente la composizione del nuovo Consiglio comunale e apre la fase di insediamento della nuova amministrazione cittadina. La cerimonia si svolgerà alla presenza delle autorità comunali e degli organi competenti.
  • Consiglio Comunale
Altri contenuti a tema
Un nuovo problema per Marco Galiano? Consiglieri eletti e debiti col Comune: a Trani si apre il nodo delle incompatibilità Politica Un nuovo problema per Marco Galiano? Consiglieri eletti e debiti col Comune: a Trani si apre il nodo delle incompatibilità Tra rateizzazioni, rottamazioni e piani di rientro, si riaccende il dibattito sull’articolo 63 del TUEL e sulla posizione degli amministratori locali debitori verso l’ente
Ecco il nuovo consiglio comunale di Trani - I NOMI Politica Ecco il nuovo consiglio comunale di Trani - I NOMI Con la vittoria di Marco Galiano si delinea anche la composizione della massima assise cittadina
Consiglio Comunale di Trani convocato per mercoledì 29 aprile Consiglio Comunale di Trani convocato per mercoledì 29 aprile Due punti all'ordine del giorno: focus su bilancio e rendicontazione
Il 31 marzo torna a riunirsi il Consiglio Comunale di Trani Politica Il 31 marzo torna a riunirsi il Consiglio Comunale di Trani 24 punti all'ordine del giorno
Bottaro, missione compiuta: il Consiglio Comunale di Trani approva il Bilancio di previsione 2026-2028 Politica Bottaro, missione compiuta: il Consiglio Comunale di Trani approva il Bilancio di previsione 2026-2028 Bottaro: "Lascio conti in ordine, non i disastri che ho trovato. L'addio commosso a Lignola: "Una spalla indispensabile"
Trani, svolta turismo: approvata in Consiglio Comunale all'unanimità la tassa di soggiorno Politica Trani, svolta turismo: approvata in Consiglio Comunale all'unanimità la tassa di soggiorno Via libera dal Consiglio con 29 voti favorevoli. Passa l'emendamento sui rifiuti: il gettito finanzierà solo gli interventi straordinari legati ai flussi turistici
Trani, Consiglio ad alta tensione: Bottaro cerca il "sì" al Bilancio prima del rimpasto finale Politica Trani, Consiglio ad alta tensione: Bottaro cerca il "sì" al Bilancio prima del rimpasto finale A Palazzo Palmieri seduta importante dopo un gennaio difficile tra crolli e malumori. All’orizzonte cambi in Giunta a pochi mesi dal voto: manovra elettorale o necessità politica?
Consiglio comunale di Trani convocato lunedì 26 gennaio Consiglio comunale di Trani convocato lunedì 26 gennaio Diciassette punti all'ordine del giorno
Nugnes e Zimmermann firmano a Trani un racconto d’estate
19 giugno 2026 Nugnes e Zimmermann firmano a Trani un racconto d’estate
Trani, il Castello Svevo si racconta con tecnologia e tatto
19 giugno 2026 Trani, il Castello Svevo si racconta con tecnologia e tatto
Una serata nel ricordo di Giuseppe Paolicelli
19 giugno 2026 Una serata nel ricordo di Giuseppe Paolicelli
ESCLUSIVA | Forza Italia a Trani. Lanotte rompe i vecchi schemi: «Basta liste a tavolino, ora patto con il civismo»
19 giugno 2026 ESCLUSIVA | Forza Italia a Trani. Lanotte rompe i vecchi schemi: «Basta liste a tavolino, ora patto con il civismo»
Puglia Popolare, Angela Mercorio alla guida del Dipartimento Regionale Pari Opportunità
19 giugno 2026 Puglia Popolare, Angela Mercorio alla guida del Dipartimento Regionale Pari Opportunità
Cambio al vertice del Comando dei Vigili del Fuoco Barletta-Andria-Trani
19 giugno 2026 Cambio al vertice del Comando dei Vigili del Fuoco Barletta-Andria-Trani
Campagna contro la dipendenza digitale: on line il video di sensibilizzazione
19 giugno 2026 Campagna contro la dipendenza digitale: on line il video di sensibilizzazione
Posteggi temporanei per festa del Carmine e San Nicola: proroga scadenza
19 giugno 2026 Posteggi temporanei per festa del Carmine e San Nicola: proroga scadenza
International Trani Tango 2026: presentato il programma ufficiale della XIII edizione. Il sindaco Marco Galiano: «Un orgoglio per la nostra città»
19 giugno 2026 International Trani Tango 2026: presentato il programma ufficiale della XIII edizione. Il sindaco Marco Galiano: «Un orgoglio per la nostra città»
Trani celebra il Rock Progressivo con ArmOniA – ProgDay 2026
19 giugno 2026 Trani celebra il Rock Progressivo con ArmOniA – ProgDay 2026
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.