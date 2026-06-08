Ecco il nuovo consiglio comunale di Trani - I NOMI

Trani - lunedì 8 giugno 2026
17.14
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Con la vittoria di Marco Galiano, che ha ottenuto 12.745 voti pari al 51,14% delle preferenze, trova conferma la proiezione relativa alla composizione della maggioranza e dell'opposizione in Consiglio comunale. Pertanto, salvo eventuali rinunce, verifiche ufficiali o possibili riconteggi, la massima assise cittadina di Trani dovrebbe risultare così composta.
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