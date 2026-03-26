Il 31 marzo torna a riunirsi il Consiglio Comunale di Trani

Il Consiglio comunale della città di Trani è convocato per martedì 31 marzo 2026 alle ore 16:30 in prima convocazione (seconda già fissata per giovedì 2 aprile alla stessa ora) per la trattazione del seguente ordine del giorno:1) Mozione di indirizzo sulla tutela della retribuzione minima salariale nei contratti di appalto e concessione2) Mozione sul disegno di legge in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso3) Mozione per il sostegno alla revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari4) Mozione sull'attivazione tempestiva dei servizi connessi agli interventi finanziati dal P.N.R.R. e lavori pubblici5) Approvazione verbali sedute di Consiglio comunale - Anno 20256) Approvazione verbali sedute di Consiglio comunale del 26 gennaio 2026 e 27 febbraio 20267) Approvazione del regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria8) Approvazione regolamento per la concessione delle civiche benemerenze9) Regolamento per l'esercizio del servizio di NCC (noleggio con conducente) fino a 9 posti e superiore a 9 posti, per i servizi automobilistici speciali e per veicoli con finalità turistica. Approvazione10) Approvazione schema di convenzione per il rilascio di permessi di costruire convenzionati – Comparto unico Cp/36 - 38 e sub – Comparti Cp/37 -1 e Cp/37-311) Variazione puntuale della lettera g dell'articolo 6.04.2.2 delle N.t.a del P.U.G del Comune di Trani per la maglia urbanistica "Bs.ad/5"- Variante strutturale al P.U.G ex artt. 11 e 12 (co.1) della l.r 20/2001. Adozione12) Interventi di riprofilatura delle scarpate delle trincee della tratta Barletta Trani della linea Bari-Barletta ricadenti in territorio comunale di Trani. Approvazione variante urbanistica13) Adeguamento del piano urbanistico generale (P.U.G) del Comune di Trani al piano paesaggistico territoriale regionale (P.P.T.R). Valutazione delle osservazioni alla delibera di Consiglio comunale n.28 del 16 aprile 202514) Discarica sita in località "Puro Vecchio" nel Comune di Trani. Identificazione urbanistica.15) Discarica sita in località "Puro Vecchio" nel Comune di Trani. Definizione della continuità delle attività di Amiu per la chiusura e post gestione16) Variazione al bilancio di previsione 2026-202817) Variazione del "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 26 gennaio 2026 con l'inserimento dell'unità immobiliare sita a Trani in via Malcangi nell'elenco "A„ riferito ai beni immobili da alienare18) Riconoscimento debito fuori bilancio per corresponsione assegno di maternità giusta sentenza del tribunale di Trani sezione lavoro n. 831/202519) Riconoscimento debito fuori bilancio per pagamento forniture buoni spesa in favore di MD Spa20) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 284/2025 del Giudice di Pace di Trani in favore di -omissis-21) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 116/2025 del Giudice di Pace di Trani in favore di -omissis-22) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 236/2025 del Giudice di Pace di Trani in favore di -omissis-23) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 245/2025 del Giudice di Pace di Trani in favore di -omissis-24) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 8/2026 del Giudice di Pace di Barletta in favore di -omissis-