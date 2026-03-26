Politica
Il 31 marzo torna a riunirsi il Consiglio Comunale di Trani
24 punti all'ordine del giorno
Trani - giovedì 26 marzo 2026 11.26
Il Consiglio comunale della città di Trani è convocato per martedì 31 marzo 2026 alle ore 16:30 in prima convocazione (seconda già fissata per giovedì 2 aprile alla stessa ora) per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1) Mozione di indirizzo sulla tutela della retribuzione minima salariale nei contratti di appalto e concessione
2) Mozione sul disegno di legge in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso
3) Mozione per il sostegno alla revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari
4) Mozione sull'attivazione tempestiva dei servizi connessi agli interventi finanziati dal P.N.R.R. e lavori pubblici
5) Approvazione verbali sedute di Consiglio comunale - Anno 2025
6) Approvazione verbali sedute di Consiglio comunale del 26 gennaio 2026 e 27 febbraio 2026
7) Approvazione del regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria
8) Approvazione regolamento per la concessione delle civiche benemerenze
9) Regolamento per l'esercizio del servizio di NCC (noleggio con conducente) fino a 9 posti e superiore a 9 posti, per i servizi automobilistici speciali e per veicoli con finalità turistica. Approvazione
10) Approvazione schema di convenzione per il rilascio di permessi di costruire convenzionati – Comparto unico Cp/36 - 38 e sub – Comparti Cp/37 -1 e Cp/37-3
11) Variazione puntuale della lettera g dell'articolo 6.04.2.2 delle N.t.a del P.U.G del Comune di Trani per la maglia urbanistica "Bs.ad/5"- Variante strutturale al P.U.G ex artt. 11 e 12 (co.1) della l.r 20/2001. Adozione
12) Interventi di riprofilatura delle scarpate delle trincee della tratta Barletta Trani della linea Bari-Barletta ricadenti in territorio comunale di Trani. Approvazione variante urbanistica
13) Adeguamento del piano urbanistico generale (P.U.G) del Comune di Trani al piano paesaggistico territoriale regionale (P.P.T.R). Valutazione delle osservazioni alla delibera di Consiglio comunale n.28 del 16 aprile 2025
14) Discarica sita in località "Puro Vecchio" nel Comune di Trani. Identificazione urbanistica.
15) Discarica sita in località "Puro Vecchio" nel Comune di Trani. Definizione della continuità delle attività di Amiu per la chiusura e post gestione
16) Variazione al bilancio di previsione 2026-2028
17) Variazione del "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 26 gennaio 2026 con l'inserimento dell'unità immobiliare sita a Trani in via Malcangi nell'elenco "A„ riferito ai beni immobili da alienare
18) Riconoscimento debito fuori bilancio per corresponsione assegno di maternità giusta sentenza del tribunale di Trani sezione lavoro n. 831/2025
19) Riconoscimento debito fuori bilancio per pagamento forniture buoni spesa in favore di MD Spa
20) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 284/2025 del Giudice di Pace di Trani in favore di -omissis-
21) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 116/2025 del Giudice di Pace di Trani in favore di -omissis-
22) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 236/2025 del Giudice di Pace di Trani in favore di -omissis-
23) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 245/2025 del Giudice di Pace di Trani in favore di -omissis-
24) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 8/2026 del Giudice di Pace di Barletta in favore di -omissis-
1) Mozione di indirizzo sulla tutela della retribuzione minima salariale nei contratti di appalto e concessione
2) Mozione sul disegno di legge in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso
3) Mozione per il sostegno alla revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari
4) Mozione sull'attivazione tempestiva dei servizi connessi agli interventi finanziati dal P.N.R.R. e lavori pubblici
5) Approvazione verbali sedute di Consiglio comunale - Anno 2025
6) Approvazione verbali sedute di Consiglio comunale del 26 gennaio 2026 e 27 febbraio 2026
7) Approvazione del regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria
8) Approvazione regolamento per la concessione delle civiche benemerenze
9) Regolamento per l'esercizio del servizio di NCC (noleggio con conducente) fino a 9 posti e superiore a 9 posti, per i servizi automobilistici speciali e per veicoli con finalità turistica. Approvazione
10) Approvazione schema di convenzione per il rilascio di permessi di costruire convenzionati – Comparto unico Cp/36 - 38 e sub – Comparti Cp/37 -1 e Cp/37-3
11) Variazione puntuale della lettera g dell'articolo 6.04.2.2 delle N.t.a del P.U.G del Comune di Trani per la maglia urbanistica "Bs.ad/5"- Variante strutturale al P.U.G ex artt. 11 e 12 (co.1) della l.r 20/2001. Adozione
12) Interventi di riprofilatura delle scarpate delle trincee della tratta Barletta Trani della linea Bari-Barletta ricadenti in territorio comunale di Trani. Approvazione variante urbanistica
13) Adeguamento del piano urbanistico generale (P.U.G) del Comune di Trani al piano paesaggistico territoriale regionale (P.P.T.R). Valutazione delle osservazioni alla delibera di Consiglio comunale n.28 del 16 aprile 2025
14) Discarica sita in località "Puro Vecchio" nel Comune di Trani. Identificazione urbanistica.
15) Discarica sita in località "Puro Vecchio" nel Comune di Trani. Definizione della continuità delle attività di Amiu per la chiusura e post gestione
16) Variazione al bilancio di previsione 2026-2028
17) Variazione del "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 26 gennaio 2026 con l'inserimento dell'unità immobiliare sita a Trani in via Malcangi nell'elenco "A„ riferito ai beni immobili da alienare
18) Riconoscimento debito fuori bilancio per corresponsione assegno di maternità giusta sentenza del tribunale di Trani sezione lavoro n. 831/2025
19) Riconoscimento debito fuori bilancio per pagamento forniture buoni spesa in favore di MD Spa
20) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 284/2025 del Giudice di Pace di Trani in favore di -omissis-
21) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 116/2025 del Giudice di Pace di Trani in favore di -omissis-
22) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 236/2025 del Giudice di Pace di Trani in favore di -omissis-
23) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 245/2025 del Giudice di Pace di Trani in favore di -omissis-
24) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 8/2026 del Giudice di Pace di Barletta in favore di -omissis-
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