Politica
Trani, la crisi è servita, fallisce anche il terzo appello. Manca il numero legale: Amministrazione Bottaro in stallo
Nulla di fatto la maggioranza si ferma a 16 presenti alla conta finale. È già campagna elettorale
Trani - lunedì 22 dicembre 2025 17.13
Doveva essere la giornata della verifica di fiducia, il momento in cui la maggioranza avrebbe dovuto dimostrarsi compatta per blindare l'ultimo miglio del mandato. Invece, lunedì 22 dicembre si è trasformato nell'atto formale di avvio di una crisi istituzionale per l'Amministrazione Bottaro. Il Consiglio Comunale non si è tenuto: è mancato il numero legale, non una, non due, ma ben tre volte.
Il valzer dei numeri e la beffa finale
La matematica politica di Palazzo Palmieri è stata impietosa e ha raccontato, minuto per minuto, la difficoltà di tenuta della maggioranza. Per avviare i lavori e approvare provvedimenti cruciali servivano 17 consiglieri. La cronaca della seduta è un bollettino di guerra:
Verso il 2026: Atene piange, Sparta non ride
Bisogna prendere atto che la campagna elettorale per le amministrative di maggio 2026 è, di fatto, già iniziata. E lo scenario politico tranese appare frammentato, riassumibile nel vecchio adagio: "Se Atene piange, Sparta non ride". Da una parte c'è un centrosinistra (Atene) in evidente affanno, che deve ancora ufficialmente aprire il tavolo per le amministrative. La coalizione appare bloccata, costretta a risolvere prima le complesse questioni interne e i riposizionamenti post-regionali, con correnti che sembrano più interessate a marcare il territorio in vista del futuro che a garantire la governabilità presente.
Dall'altra parte, il centrodestra (Sparta) non naviga in acque tranquille. Nonostante il primo tavolo di coalizione si sia già riunito in questi giorni, si registrano tensioni di non poco conto. L'incognita – e il vero ago della bilancia – è rappresentata dalle liste civiche, che al momento "volano alto", mantenendo una posizione di attesa strategica ("in attesa di nidificare", si mormora) e alzando il prezzo della loro eventuale alleanza.
Scenari futuri
Il Sindaco Bottaro incassa un colpo durissimo: fermarsi a quota 16 al terzo appello sa di beffa e di messaggio politico preciso. La seconda convocazione, prevista per il 29 dicembre, sarà l'ultima spiaggia. Ma la sensazione è che a Trani la clessidra abbia iniziato a scorrere molto più velocemente del previsto.
Il valzer dei numeri e la beffa finale
La matematica politica di Palazzo Palmieri è stata impietosa e ha raccontato, minuto per minuto, la difficoltà di tenuta della maggioranza. Per avviare i lavori e approvare provvedimenti cruciali servivano 17 consiglieri. La cronaca della seduta è un bollettino di guerra:
- Primo appello: l'aula risponde con appena 11 presenti.
- Secondo appello: nonostante la presenza in aula del Sindaco Amedeo Bottaro, i numeri salgono timidamente a 13.
- Terzo appello: il tentativo estremo di salvare la seduta. I telefoni diventano roventi, si cerca di recuperare i numeri, ma la conta si ferma inesorabilmente a 16 presenti, Sindaco compreso. Ne mancava uno. Uno solo per garantire la validità della seduta.
Verso il 2026: Atene piange, Sparta non ride
Bisogna prendere atto che la campagna elettorale per le amministrative di maggio 2026 è, di fatto, già iniziata. E lo scenario politico tranese appare frammentato, riassumibile nel vecchio adagio: "Se Atene piange, Sparta non ride". Da una parte c'è un centrosinistra (Atene) in evidente affanno, che deve ancora ufficialmente aprire il tavolo per le amministrative. La coalizione appare bloccata, costretta a risolvere prima le complesse questioni interne e i riposizionamenti post-regionali, con correnti che sembrano più interessate a marcare il territorio in vista del futuro che a garantire la governabilità presente.
Dall'altra parte, il centrodestra (Sparta) non naviga in acque tranquille. Nonostante il primo tavolo di coalizione si sia già riunito in questi giorni, si registrano tensioni di non poco conto. L'incognita – e il vero ago della bilancia – è rappresentata dalle liste civiche, che al momento "volano alto", mantenendo una posizione di attesa strategica ("in attesa di nidificare", si mormora) e alzando il prezzo della loro eventuale alleanza.
Scenari futuri
Il Sindaco Bottaro incassa un colpo durissimo: fermarsi a quota 16 al terzo appello sa di beffa e di messaggio politico preciso. La seconda convocazione, prevista per il 29 dicembre, sarà l'ultima spiaggia. Ma la sensazione è che a Trani la clessidra abbia iniziato a scorrere molto più velocemente del previsto.