Il Consiglio Comunale della Città di Trani è convocato in adunanza ordinaria a Palazzo Palmieri per il giorno lunedì 22 dicembre 2025

Ore 16 in prima convocazione (seconda fissata per lunedì 29 dicembre 2025 alla stessa ora)

Trani - mercoledì 17 dicembre 2025 9.08 Comunicato Stampa
Il Consiglio Comunale della Città di Trani è convocato in adunanza ordinaria a Palazzo Palmieri per il giorno lunedì 22 dicembre 2025 alle ore 16 in prima convocazione (seconda fissata per lunedì 29 dicembre 2025 alla stessa ora) per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del regolamento per la gestione e l' uso del complesso museale denominato Palazzo delle arti Beltrani
2) Revisione ordinaria delle società partecipate possedute al 31.12.2024
3) Approvazione relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica
4) Variazione al bilancio di previsione 2025-2027
5) Approvazione schema di convenzione per il rilascio del permesso di costruire convenzionato - Realizzazione di villa bifamiliare, nel Comune di Trani, su suolo ricadente in "zona residenziale di completamento speciale a bassa densità Bs.bd" del PUG del Comune di Trani, facente parte del comparto urbanistico Bs.bd/27, e distinto in catasto al foglio n. 35 p.lle n. 1068 e 1069
6) Perimetrazione del comparto As/4 – (ZRT - zona di recupero territoriale). Approvazione
7) Imposta municipale propria (Imu) - Approvazione aliquote anno 2026
8) Programma triennale degli acquisti, forniture e servizi 2025/2027 ed elenco annuale 2025 – Aggiornamento
9) Acquisizione e accettazione nel patrimonio indisponibile dell'ente comunale dell' immobile ubicato in via Tasselgardo oggetto della proposta di transazione della ditta Veronico
10) Piano delle alienazioni e valorizzazioni, da allegare al bilancio di previsione finanziario anno 2026
11) Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere ceduti in diritto di proprietà o in diritto di superficie
12) Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2026-2028
13) Approvazione bilancio di previsione finanziario 2026-2028
14) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 266/2024 del giudice di pace di Trani in favore di -omissis
15) Riconoscimento debito fuori bilancio per corresponsione rette per ospitalità di soggetti vittime di violenza presso la casa rifugio Donne libere della società "Sater Srl impresa sociale "
16) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza 2217/2025 del tribunale civile di Lecce in favore di -omissis
17) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 646/2024 della Corte di Appello di Bari in favore di -omissis
18) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 214/2025 del giudice di pace di Trani in favore di Cannontex S.r.l.
19) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 255/2025 del giudice di pace di Barletta in favore di omissis-

La seduta sarà come sempre trasmessa in diretta streaming: https://trani.consiglicloud.it/home
