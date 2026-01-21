Enti locali
Consiglio comunale di Trani convocato lunedì 26 gennaio
Diciassette punti all'ordine del giorno
Trani - mercoledì 21 gennaio 2026 9.57
Il Consiglio comunale della città di Trani è convocato per lunedì 26 gennaio 2026 alle ore 17 in prima convocazione (seconda fissata per mercoledì 28 gennaio alla stessa ora) per la trattazione del seguente ordine del giorno:
- Imposta municipale propria (Imu). Approvazione aliquote anno 2026
- Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Modifiche
- Istituzione imposta di soggiorno. Approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta comunale di soggiorno
- Approvazione schema di convenzione per il rilascio del permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'art. 28 bis del D.p.r 380/2001. Realizzazione di villa bifamiliare, nel comune di Trani, su suolo ricadente in "zona residenziale di completamento speciale a bassa densità bs.bd" del Pug del comune di Trani, facente parte del comparto urbanistico bs.bd/27, e distinto in catasto al foglio n. 35 p.lle n. 1068 e 1069.
- Perimetrazione del comparto as/4 – (zrt - zona di recupero territoriale). Intervento ai sensi dell'art. 12 comma 3 lettera e-bis della l.r. n. 20/2001 così come modificato dall'art. 16, co. 1, lett. b della l.r. n. 5 del 25 febbraio 2010 e ss.mm.ii. Approvazione
- Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere ceduti in diritto di proprietà o in diritto di superficie
- Approvazione schema di programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2026-2028 ed elenco annuale 2026
- Programma triennale dei lavori pubblici 2026/2028 ed elenco annuale 2026. Approvazione
- Piano delle alienazioni e valorizzazioni, da allegare al bilancio di previsione finanziario anno 2026
- Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2026-2028
- Approvazione bilancio di previsione finanziario 2026-2028
- Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 266/2024 del giudice di pace di Trani in favore di -omissis-
- Riconoscimento debito fuori bilancio: corresponsione rette per ospitalità di soggetti vittime di violenza presso la casa rifugio donne libere della società "Sater Srl impresa sociale "
- Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 2217/2025 del tribunale civile di Lecce in favore di -omissis-
- Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 646/2024 della corte di appello di Bari in favore di -omissis-
- Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 214/2025 del giudice di pace di Trani in favore di Cannontex s.r.l.
- Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 255/2025 del giudice di pace di Barletta in favore di -omissis-