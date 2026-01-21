Consiglio comunale
Enti locali

Consiglio comunale di Trani convocato lunedì 26 gennaio

Diciassette punti all'ordine del giorno

Trani - mercoledì 21 gennaio 2026 9.57
Il Consiglio comunale della città di Trani è convocato per lunedì 26 gennaio 2026 alle ore 17 in prima convocazione (seconda fissata per mercoledì 28 gennaio alla stessa ora) per la trattazione del seguente ordine del giorno:
  1. Imposta municipale propria (Imu). Approvazione aliquote anno 2026
  2. Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Modifiche
  3. Istituzione imposta di soggiorno. Approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta comunale di soggiorno
  4. Approvazione schema di convenzione per il rilascio del permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'art. 28 bis del D.p.r 380/2001. Realizzazione di villa bifamiliare, nel comune di Trani, su suolo ricadente in "zona residenziale di completamento speciale a bassa densità bs.bd" del Pug del comune di Trani, facente parte del comparto urbanistico bs.bd/27, e distinto in catasto al foglio n. 35 p.lle n. 1068 e 1069.
  5. Perimetrazione del comparto as/4 – (zrt - zona di recupero territoriale). Intervento ai sensi dell'art. 12 comma 3 lettera e-bis della l.r. n. 20/2001 così come modificato dall'art. 16, co. 1, lett. b della l.r. n. 5 del 25 febbraio 2010 e ss.mm.ii. Approvazione
  6. Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere ceduti in diritto di proprietà o in diritto di superficie
  7. Approvazione schema di programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2026-2028 ed elenco annuale 2026
  8. Programma triennale dei lavori pubblici 2026/2028 ed elenco annuale 2026. Approvazione
  9. Piano delle alienazioni e valorizzazioni, da allegare al bilancio di previsione finanziario anno 2026
  10. Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2026-2028
  11. Approvazione bilancio di previsione finanziario 2026-2028
  12. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 266/2024 del giudice di pace di Trani in favore di -omissis-
  13. Riconoscimento debito fuori bilancio: corresponsione rette per ospitalità di soggetti vittime di violenza presso la casa rifugio donne libere della società "Sater Srl impresa sociale "
  14. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 2217/2025 del tribunale civile di Lecce in favore di -omissis-
  15. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 646/2024 della corte di appello di Bari in favore di -omissis-
  16. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 214/2025 del giudice di pace di Trani in favore di Cannontex s.r.l.
  17. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 255/2025 del giudice di pace di Barletta in favore di -omissis-
La seduta sarà trasmessa come sempre in diretta streaming (https://trani.consiglicloud.it/home).
