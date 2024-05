Fa tappa a Trani l'evento "Stelle in Puglia", con le auto d'epoca Mercedes

Tutto pronto nella sesta provincia pugliese per accogliere l'evento "Stelle in Puglia", un omaggio al marchio Mercedes con appassionati a quattro ruote che giungeranno da tutta l'Italia. Ad organizzare l'evento il "Club Italia Amici della Stella" che raccoglie appassionati dello storico brand Tedesco icona di stile e potenza. L'auto raduno, con vetture moderne e storiche, prenderà il via nel pomeriggio di oggi, giovedì 2 maggio con sede operativa la città di Andria. Venerdì, invece, ci si sposterà prima a Barletta e poi a Trani con visite guidate, passeggiate, degustazioni e sfilata delle vetture. Poi sabato, invece, giornata dedicata ad Andria con base logistica in Piazza Catuma dove sarà possibile ammirare le tante vetture provenienti da tutta Italia e, nel frattempo, i partecipanti visiteranno il centro storico della città e le bellezze architettoniche del territorio, con una dolce sosta al Museo del Confetto e a CasaMuseo Borgomurgia. Nel pomeriggio, poi, ci sarà l'inaugurazione ad Andria del Museo "GMD" in via Pasubio a partire dalle ore 16, una struttura interamente dedicata al mondo delle quattro ruote e del modellismo. Domenica, infine, ci si sposterà a Castel del Monte non prima di esser passati però dalla borgata di Montegrosso.Un programma intenso che unirà la passione per le quattro ruote alle meraviglie del territorio per un progetto in cui essenziale sono le partnership con il territorio come l'associazione Turisti in Puglia che si occuperà di tutta la parte dei percorsi guidati di visita del territorio oppure le diverse cantine e masserie presenti nel programma e che permetteranno di toccare con mano la cultura enogastronomica del territorio. L'evento gode anche del patrocinio del Comune di Andria e della Confraternita di Misericordia andriese e vedrà anche la partecipazione del gruppo "Mercedes SLK Italia" di Gianni Ferrucci. Essenziale anche l'apporto dell'azienda "Maldarizzi" rivenditore Mercedes-Benz o della ditta GMD fondamentale nell'allestimento di un museo che arricchirà l'offerta turistica e storica del territorio ad Andria.