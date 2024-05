La domenica delle Frecce Tricolori: tutte le istruzioni per parcheggiare e transitare

L'area pedonale funzionerà dalle ore 8:00 di oggi 12 maggio sino a deflusso. Essa si svilupperà nell'area costiera da via Malcangi e Lungomare proseguendo per via Aldo Moro-Mario Pagano per giungere fino a Via Alvarez. Sarà zona a traffico limitato per soli residenti.PARCHEGGIPer tutti coloro i quali giungeranno a Trani da altre città, avranno l'opportunità di parcheggiare in oltre 7700 posti auto e circa 70 bus potranno sostare nelle 11 aree parcheggio organizzate per l'evento.Ci saranno dei blocchi stradali all'ingresso in città con direzione obbligatoria verso i parcheggi attrezzati per la manifestazione. La tariffa sarà di 5€. Per chi arriva da Andria: blocchi in via Andria alla rotatoria di via Superga con reindirizzo ai parcheggi di via Parini e via Grecia (fino ad esaurimento). Per chi giunge da Barletta ci sarà la direzione obbligatoria verso i parcheggi di via dei Finanzieri, mentre chi arriva da Corato sarà costretto a proseguire verso i parcheggi di via Falcone/Borsellino. Infine da Bisceglie ci sarà la chiusura a Ponte Lama a senso unico con corsia libera per emergenza istituzione del senso unico di tutta la statale Trani-Bisceglie in direzione Bisceglie