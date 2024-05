Le Frecce tricolori a Trani volano sui social della NATO

"A display of skill, beauty and perfection brought to you by the Frecce Tricolori", "Una dimostrazione di precisione bravura e bellezza offerta dalle Frecce Tricolori" : sí, a Trani, aggiungiamo noi. Sulla pagina ufficiale Instagram della organizzazione no profit nata settantacinque anni fa per "garantire sicurezza, libertà a un miliardo di persone" è stata scelta l'esibizione tranese della pattuglia acrobatica dell' Aereonautica militare italiana per raccontarne la maestria e l'eccellenza, attraverso il video prodotto pochi giorni dopo l'Air Show.Volerà davvero Trani dopo questa visibilità ripresa dal cielo?