Il sindaco Bottaro: "Vi aspetto tutti sul lungomare di Trani alle 15:30!"

Abbiamo lavorato un anno per questo grande giorno, per la città e per tutto il territorio.Per la prima volta a Trani, unica tappa in Puglia e in tutto il Sud Italia nel 2024, vivremo sul nostro Lungomare l'emozionante esibizione delle Frecce Tricolori, uno degli spettacoli più apprezzati nel mondo ed uno gli eventi più unificanti dell'intero Paese.Le Frecce Tricolori rappresentano in tutto il mondo l'orgoglio nazionale fra professionalità e innovazione, capacità e competenza, tecnologia e passione.Voglio ringraziare l'Aero Club Bari, l'Aeronautica Militare, la Pattuglia Acrobatica Nazionale, la Polizia Locale, le Forze dell'Ordine, il main sponsor Maldarizzi, il media partner Radio Selene e tutte le persone che stanno lavorando da mesi alla riuscita di questo autentico appuntamento con la storia.Viviamo il momento con il cuore pieno di orgoglio.Vi aspetto tutti sul lungomare dalle 15.30.Per chi non potrà esserci sono previsti collegamenti in diretta su Rai News 24 (canale 48 digitale terrestre) a partire dalle ore 9.