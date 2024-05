I volontari Anpas Puglia in prima linea per le Frecce Tricolori a Trani

Concluso il Weekend di impegno per i volontari Anpas Puglia, chiamati a garantire assistenza sanitaria per l'esibizione delle Frecce Tricolori nella fantastica cornice della città di Trani presso cui sono giunte oltre 100.000 persone da ogni dove.Complesso e articolato il piano organizzativo affidato al Comitato Regionale Anpas Puglia che, per l'occasione, ha visto la collaborazione anche di Croce Rossa Italiana ed altre ODV del territorio.10 le Pubbliche Assistenze pugliesi coinvolte90 i volontari sanitari complessivamente impiegati, oltre a medici e infermieri;3 PMA (Posti Medici Avanzati);12 ambulanze di tipo A (Soccorso);19 squadre appiedate;3 Quad da soccorso;3 squadre antincendio;2 centrali di coordinamento con collegamenti radio e telefonici;20 gli interventi gestiti dalle ambulanze;21 gli accessi ai PMA di cui 8 hanno richiesto l'ospedalizzazione.Un'ottima prova per i volontari Anpas Puglia e per il Comitato Regionale, unito all'ottimo lavoro di squadra di tutte le componenti coinvolte.