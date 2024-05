Treni per le Frecce tricolori a Trani, la Regione commenta con positività il riscontro avuto dall'utenza

Assistere a una manifestazione pubblica senza lo stress di cercare un posto auto o rimanere imbottigliati nel traffico, arrivando sul luogo dell'evento con il treno, mezzo di trasporto comodo, rispettoso dell'ambiente ed economico. Continua la collaborazione tra Regione Puglia e le società del TPL ferroviario per incentivare l'uso del treno e promuovere forme di mobilità sostenibile, in particolare verso quegli eventi o quelle mete che richiamano un gran numero di gente. Ultima iniziativa promossa è stata l'esibizione delle Frecce Tricolori a Trani nell'ambito dell'Air Show 2024 domenica scorsa. L'Assessorato regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile ha infatti finanziato per quella giornata l'offerta del Regionale di Trenitalia di sei collegamenti straordinari sulla tratta Bari-Barletta, in aggiunta all'offerta ordinaria di 28 treni in circolazione sulla linea Bari–Foggia. Treni POP da 500 posti, molti dei quali in composizione doppia, così da poter offrire ben 1004 posti.Il riscontro è stato molto positivo. Tra le ore 11 e le ore 17 (lo spettacolo iniziava nel primo pomeriggio) sono scesi nella stazione di Trani in totale circa 5340 passeggeri, e quasi 5000 persone hanno lasciato Trani in treno dopo le 17:30. Inoltre molti dei convogli in circolazione dopo le ore 17, sia in direzione Foggia che Bari, a Trani risultavano quasi completamente pieni con un numero di passeggeri in alcuni casi anche superiore ai 1100."Siamo di fronte a numeri importanti che dimostrano che i pugliesi e i turisti hanno gradito la proposta, mettendo da parte lo scetticismo verso il mezzo di trasporto pubblico collettivo – ha commentato l'assessore ai Trasporti -. Questo riscontro ci sprona ad andare avanti e potenziare iniziative di questo tipo. Del resto si avvia la stagione estiva ricca di eventi pubblici e manifestazioni in ogni parte della nostra regione, e l'Assessorato sta già trattando con le società di trasporto ferroviario per treni straordinari aggiuntivi mirati ai singoli eventi, a partire dall'attesa gara internazionale di tuffi in programma a fine giugno a Polignano a Mare, così da renderli più appetibili perché facilmente raggiungibili."