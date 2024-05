Una Trani in versione Manga per raccontare le Frecce... ma non solo

A "raccontare la città di Trani" e ľarrivo delle Frecce Tricolore, ci ha pensato anche la pagina instagram "Trani Sadness", con un video, in versione manga, della città e dell'evento che ieri ha gremito le coste tranesi.Presenti le immagine iconiche della giornata di ieri, della folla sul Lungo Mare, oltre alla Cattedrele, simbolo della città e alle rappresentazioni, sempre in versione manga, di alcuni personaggi locali, tra cui il Sindaco e il cantautore Domenico Bini.Tutto accompagnato da una musica in pieno stile manga, dal ritornello "Trani, che splendida città".Video che, se pur vuol celebrare la città nella sua bellezza e ľevento di ieri, riserva un piccolo spazio al ricordo di una "problematica" cittadina mai risolta. A fare la rima con la strofa: "la Cattedrale ancora sta là" c'è infatti la strofa provocatoria: "ma il sottopasso in Via Corato quando si farà?", domanda alla quale tutt'ora non pare facile rispondere.Video ironico, simpatico e possiamo dire anche reale, con una Trani che anche nella sua versione manga, come in quella vera, racchiude bellezza alternata ad incompletezza.