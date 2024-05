Incidente sulla 16 bis dopo l'Air Show a Trani, un auto finisce sul guard rail

Ci sarebbero dei feriti per l'incidente avvenuto nel pomeriggio intorno alle ore 18 sulla strada statale 16bis, all'altezza di zona Capirro. Il deflusso fuori dalla città è stato ed è tuttora decisamente problematico. Pare che almeno duecento macchine siano state parcheggiate sulle piazzole di sosta della 16 bis, con "gente fuori dalle macchine causando rallentamenti e con altissima possibilità di generare incidenti per vedere le frecce tricolore", aveva segnalato in redazione una lettrice indignata per tale comportamento. L'incidente ovviamente ha causato rallentamenti ulteriori rispetto all'affollamento causato dal deflusso dalla città, poiché gli automobilisti sono costretti a procedere su una sola corsia.