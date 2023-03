Toyota Yaris Cross Hybrid, provala da Didiauto2

Unire il carattere Toyota con la sostenibilità di un motore Hybrid. Arriva la nuovache porta lo stile di Yaris Hybrid in una nuova dimensione.propone un weekend per scoprire la gamma Toyota e toccare con mano le potenzialità dei nuovi modelli in cui prestazioni, efficienza e tecnologia ibrida si incontrano per offrire praticità nella guida, comfort e solidità. Con Motore Hybrid Dynamic Force da 116 CV, che garantisce un'efficienza nei consumi eccellente, e tecnologia Toyota Safety Sense 2.5 di serie, per viaggiare sempre nel massimo della sicurezza.Il prossimo weekend, sabato 11 e domenica 12 marzo, nello showroom di Didiauto2 a Barletta sarà possibile conoscere da vicino la Nuova Yaris Hybrid. La concessionaria sarà aperta sabato mattina dalle 9 alle 13 e sabato pomeriggio dalle 16 alle 20, e anche domenica mattina dalle 10 alle 13.Per maggiori informazioniVia Trani 16 - Barletta0883-532454 | info@didiauto2.it