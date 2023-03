Maldarizzi Automotive al primo posto per il Service Jeep

Maldarizzi Automotive è al primo posto come dealer in Italia sulla gestione del mondo service Jeep.Mercoledì 22 marzo si è svolto a Milano il Dealer Meeting Jeep del gruppo Stellantis, dove sono stati presentati in anteprima alcuni dei prossimi modelli del brand Jeep.Nell'ambito dell'evento, Maldarizzi Automotive è risultato essere il miglior concessionario per qualità after sales 2022, in base al punteggio NPS che misura la soddisfazione del cliente nel post-vendita."Si tratta di un traguardo non facile – ha dichiarato il Cavaliere del Lavoro Francesco Maldarizzi, presidente della Maldarizzi Automotive, commentando il risultato - frutto del lavoro di tanti collaboratori che ogni giorno, con abnegazione e determinazione, permettono di raggiungere questi esiti in un contesto territoriale complesso e competitivo. Ringraziamo tutti i clienti che hanno permesso tutto questo e che ci scelgono ogni giorno e continuiamo insieme a scrivere questa bellissima storia con Jeep Italia".