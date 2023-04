Harley Davidson, che passione!

Il gruppo è rimasto impressionato per la bellezza della città, non solo per le bellezze architettoniche, ma anche dell'accoglienza ricevuta (molte persone si sono recate appositamente a Il vecchio e il mare per poter ammirare le moto) e della pulizia delle strade.

Il gruppo è rimasto inoltre travolto dal porto, dalla concezione di città "slow" e dalla location che li ha ospitati per la pausa pranzo che ringraziano pubblicamente per la disponibilità, definendola unica, al pari di Trani, nonostante abbiano girato ogni possibile città europea.

Un successo il raduno delle Harley Davidson avvenuto domenica scorsa a Trani. Protagonisti i motociclisti del "Bari Chapter Italy", primo concessionario Harley Davidson del sud Italia e del "Roma Chapter Italy, primo chapter ufficiale italiano.