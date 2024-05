Aggiudicazione impianti sportivi, Merra (Azione Trani): «Ieri scritta pagina tristissima della nostra città»

«Azione Trani lo aveva preannunciato e così è stato. Lo Stadio comunale è stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo di Società composto da Rugby Bisceglie, Trani calcio a 5 e Soccer Trani mentre il palazzetto dello sport alla Fortitudo Basket.Tutto questo nonostante le nostre sollecitazioni, l'ultima rivolta al Segretario Generale del Comune di Trani, dott. Francesco Lazzaro, con una nota protocollata ieri mattina in Comune con la quale Azione Trani ha chiesto allo stesso Segretario di verificare la regolarità del bando di gara e di intervenire con tempestività per evitare che la situazione precipiti (siamo ancora in attesa de "Le chiavi della Città").Intanto vista l'aggiudicazione effettuata, Azione Trani chiede al segretario di annullarla in autotutela. Infatti aver aggiudicato la gara al raggruppamento composto da Rugby Bisceglie, Trani calcio a 5 e Soccer Trani con un punteggio di 95,28, superando per 0,01% l'Apulia Trani classificatasi con un punteggio di 95,27, dimostra in pieno e senza ombra di dubbio che tutto ciò da noi esposto è assolutamente veritiero ed è evidente che qualcuno si è voluto assumere le responsabilità di fronte alla politica che sicuramente ha pressato per fare aggiudicare lo stadio al raggruppamento temporaneo (gli interessi politici hanno sopraffatto la legalità). Inoltre aver assegnato all'Apulia un punteggio di 80 per l'offerta tecnica non permette alla società di fare ricorso. Insomma la gara appare sempre più studiata a tavolino visti gli intrecci tra la stessa politica e figure di spicco all'interno dell'amministrazione comunale.Inoltre ci risulta che il dirigente comunale Attolico, componente della commissione di gara, si è permesso, prima dell'apertura delle offerte economiche, di proferire davanti a quanti assistevano alle procedure di gara, parole dispregiative nei confronti di Azione Trani, in quanto a suo dire abbiamo messo in dubbio con i nostri interventi stampa l'integrità della Commissione. Attolico si è perfino permesso di asserire che Azione Trani non conosce le procedure di accesso agli atti perché non richiesti su EmPulia. A dire il vero Azione Trani ha preferito protocollare la richiesta per far sì che rimanesse agli atti nell'interesse dei cittadini e della verità.Attolico si è poi rivolto alle società presenti incolpandole di non aver preso le difese dell'amministrazione dagli attacchi di Azione (naturalmente si riferiva alle società che non si sarebbe aggiudicato le strutture sportive perché lui ne era già a conoscenza).Inoltre ci chiediamo, e lo chiediamo anche al dirigente, cosa ci facesse all'apertura delle offerte economiche il consigliere comunale di Bisceglie Valente che è risaputo essere vicino alla società rugby Bisceglie, aggiudicataria dello stadio comunale".Certamente anche il sindaco, a cui è stato chiesto (con nota sempre protocollata) di verificare la regolarità del bando, non può esimersi dall'assumersi le responsabilità di quanto stabilito dalla Commissione di gara, perché a conoscenza degli intrecci esistenti tra amministratori locali - presidenti occulti e società sportive che si sono aggiudicate gli impianti sportivi.La verità è che ieri e' stata scritta una pagina tristissima della nostra città. Eravamo solo in attesa che l'assessore allo sport da veggente mettesse in atto ciò che aveva previsto nel 2020 ovvero che allo stadio avrebbe giocato il rugby, precisamente i Draghi BAT, società madre del rugby Bisceglie che invece giocherà a Bisceglie in quando è acclarato che lo stadio sarà bivalente rugby/calcio.Nel frattempo, come da regolare richiesta protocollata, ci sono stati recapitati una parte degli atti di gara. Attendiamo la restante parte relativa all'aggiudicazione con i relativi punteggi e i progetti presentati dalle società oltre alle offerte economiche per inviare, come preannunciato, tutta la documentazione in nostro possesso agli organi competenti per una verifica della regolarità della gara. Inoltre il gruppo Azione Trani ricorda al Sindaco e al Dirigente di essere in attesa della relazione del Mef per poter dimostrare ulteriormente alla Città la verità dei fatti».