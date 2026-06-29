Editoriale. Scusate il disturbo | Forza Italia Trani: il paradosso del dopo voto e la complessa sfida della leadership

La scacchiera dei dati e la qualità della gestione.

La tesi della tenuta e del consolidamento numerico. La matematica elettorale offre alla segreteria cittadina elementi di oggettiva stabilità. Se paragonato alle precedenti tornate amministrative, il partito di Forza Italia a Trani non solo non si è dissolto nel fisiologico travaso di voti che caratterizza le coalizioni, ma ha incrementato la propria percentuale di consenso. Pur non avendo conquistato, il centrodestra, la guida di Palazzo di Città — andata al centrosinistra guidato da Marco Galiano — la lista ha dimostrato una resilienza territoriale importante. Per i sostenitori di questa tesi, il dato numerico è il sigillo di una gestione che ha saputo mantenere il partito al centro della coalizione in un momento storico di forte transizione. La critica strutturale e il tema dell'occasione perduta. Di contro, una parte consistente e qualificata del gruppo dirigente — che vede tra i firmatari esponenti storici del direttivo e i candidati più suffragati — applica una metrica valutativa completamente diversa, legata alla qualità della proposta e alla prospettiva futura. Secondo questa lettura, l'incremento percentuale è una mezza verità che nasconde una criticità strutturale: il partito avrebbe ballato "con il fiato corto". Le critiche si concentrano su elementi specifici: una lista rimasta incompleta a quota 25 candidati rispetto ai 32 consentiti (segno, per i critici, di una ridotta capacità di attrazione verso la società civile), una forte concentrazione delle preferenze su pochissimi nomi a fronte di molte candidature definite "di presenza", e una lamentata carenza di coordinamento operativo a supporto dei candidati durante le settimane più calde della campagna elettorale.

Il nodo del ballottaggio e il ricambio generazionale

La gestione delle alleanze e il secondo turno. La decisione di non formalizzare apparentamenti ufficiali in vista del ballottaggio è il punto di massima frizione. Per i critici, l'isolamento ha privato Forza Italia della possibilità di incidere sulla futura programmazione della città, relegando il partito a una posizione di pura testimonianza. Per la segreteria, invece, la scelta di non scendere a patti dell'ultima ora è stata una prova di coerenza e di dignità politica, in linea con l'indirizzo generale condiviso dall'intera coalizione di centrodestra. I giovani come risorsa o come contorno. Un altro capitolo sensibile riguarda le nuove generazioni. Il documento dei sottoscrittori evidenzia la presenza di energie giovani e preparate all'interno del coordinamento, lamentando tuttavia la mancanza di un reale percorso di valorizzazione e crescita, finalizzato a preparare la classe dirigente del domani. Una critica che la gestione locale respinge, ritenendo di aver garantito a chiunque lo spazio e la visibilità proporzionati all'impegno profuso sul campo.

La vera partita: a chi appartiene il consenso?

È il frutto del radicamento e delle scelte strategiche della segreteria? È il patrimonio personale di candidati recordman come Pasquale De Toma o Cristoforo Todisco, come Anna Figliolia o Valentina Vania, capaci di muovere centinaia di preferenze sul territorio? Rappresenta l'appeal dei profili manageriali messi in campo, come quello del dott. Alfonso Mangione?

La percezione dell'elettore e lo spettro dell'autoreferenzialità.

Ci sono forze politiche che aprono le proprie assise e i processi interni all'indomani di una debacle elettorale, travolte dall'evidenza dei numeri e dalla necessità di una ricostruzione immediata. E poi ci sono contesti in cui la discussione si accende paradossalmente nel momento in cui i dati d'urna offrono, almeno sulla carta, elementi di tenuta o persino di crescita strategica. È esattamente questo il paradosso politico che in questi giorni attraversaa Trani.La questione esplode all'indomani di un ballottaggio al cardiopalma, che ha visto il candidato di centrodestra Angelo Guarriello cedere il passo a Marco Galiano (centrosinistra) per poco più di cinquecento voti. Uno scarto irrisorio, quasi un'inezia se parametrato agli oltre 12.000 consensi incassati da ciascuno sfidante. Un verdetto che, per quanto accettato con eleganza istituzionale, ha inevitabilmente aperto i processi interni in ogni anima della coalizione sconfitta. Una disfatta che, proprio per la forbice così stretta, brucia ancora di più a quei candidati consiglieri che, in caso di vittoria di Guarriello, avrebbero visto aprirsi le porte del Consiglio Comunale.A rendere l'aria politicamente incandescente ci ha pensato Forza Italia. Con un durissimo comunicato stampa diffuso il 27 giugno, un fronte compatto composto da dodici firmatari — tra cui esponenti di partito e candidati alle ultime amministrative, guidati dal Consigliere Nazionale— ha chiesto senza giri di parole le dimissioni del segretario cittadino, mettendo sul piatto una fitta serie di contestazioni. La replica della leadership locale non si è fatta attendere ed oggi, con una nota stampa altrettanto argomentata, D'Addato ha risposto colpo su colpo, respingendo al mittente ogni accusa e blindando la propria posizione.La questione si sviluppa lungo una direttrice complessa che merita un'analisi distaccata, al riparo dalle tifoserie. Lo scenario attuale racconta infatti il paradosso di due verità parallele che descrivono la stessa realtà, ma parlano lingue diverse. È il classico corto circuito in cui si scontrano, senza incontrarsi, due visioni opposte: da una parte la fredda esattezza dei numeri e della matematica elettorale; dall'altra, le geometrie variabili e sfuggenti della percezione politica.Per comprendere la profondità del dibattito in corso, è necessario analizzare separatamente i due filoni di pensiero che oggi animano il dibattito azzurro:Al di là dei numeri, il dibattito si sposta su due scelte strategiche che hanno segnato lo spartiacque di questa tornata elettorale:La replica della segreteria cittadina guidata da Sergio D'Addato ha di fatto ribaltato il tavolo del dibattito, rigettando l'idea di un fallimento organizzativo. Attraverso argomentazioni che hanno spaziato dalla logica politica alla sottile ironia, la leadership locale ha sollevato una questione tutt'altro che banale: come si può chiedere la testa di un segretario sotto la cui gestione il partito cresce? Inoltre, la segreteria ha evidenziato come le critiche sulla composizione della lista appaiano parziali se avanzate da chi, pur potendo, ha preferito non spendersi direttamente in prima persona nella competizione d'urna. L'impressione di fondo è che la polemica contingente sia in realtà il sintomo di una questione più profonda, legata alla paternità del voto. Ci si interroga, in sostanza, su chi abbia il diritto di interpretare e capitalizzare quel 7,3% conquistato:Quando la discussione si sposta dal "quanto" si è ottenuto al "chi" legittimamente rappresenta quel consenso, significa che la campagna elettorale interna non si è mai conclusa, ma si è semplicemente trasferita dai seggi alle colonne delle note stampa.In questo scenario di forte polarizzazione, diventa interessante guardare la vicenda attraverso gli occhi del cittadino moderato, colui che ha sbarrato il simbolo di Forza Italia nel segreto del seggio. Per l'elettore, proviamo a metterci nei suoi panni, le sottili distinzioni tra percentuali ponderate, apparentamenti tecnici e dinamiche di direttivo rischiano di evaporare di fronte a una realtà molto più pragmatica.E' probabile che l'elettore viva una dicotomia politica evidente, da una parte ha la percezione di una forza politica che gode ancora di ottima salute e che rappresenta un punto di riferimento insostituibile a Trani, ma nello stesso tempo non è escluso che avverta contemporaneamente il rischio dell'autoreferenzialità. Quando un partito spende i giorni immediatamente successivi al voto a discutere di sé stesso e delle proprie poltrone interne, anziché analizzare le istanze della città e strutturare l'azione di contrasto alla nuova giunta di centrosinistra, si genera inevitabilmente un senso di disorientamento.Il centrosinistra del sindaco Marco Galiano è già al lavoro per tessere le trame della nuova amministrazione e definire gli assetti istituzionali, a partire dalla Presidenza del Consiglio comunale, di contro il centrodestra rischia di rimanere impantanato in un'analisi retrospettiva. Per carità il confronto interno non è un male assoluto, al contrario, se vissuto con maturità, rappresenta lo strumento principale per rigenerare idee e programmi, tuttavia, la linea di confine tra un dibattito costituente e uno scontro permanente è molto sottile. Resta da capire se questa vivace dialettica interna bloccherà l'azione politica di Forza Italia a Trani, indebolendo il fronte del centrodestra in Consiglio Comunale, o se, al contrario, diventerà il passaggio necessario per definire una leadership più chiara, unita e pronta ad affrontare le sfide del futuro nell'interesse della Città di Trani.