Trani Sindaco
Trani Sindaco
Politica

Trani, Marcello Lanotte (FI):"Necessario accellerare su candidato Sindaco, seguirò personalmente il dialogo con gli alleati"

Nota del consigliere regionale e coordinatore provinciale di Forza Italia, Marcello Lanotte

Trani - giovedì 12 febbraio 2026 11.37
Riceviamo e pubblichiamo la nota dell' On. Marcello Lanotte, Consigliere Regionale e Coordinatore Provinciale di Forza Italia

Trani è una città importantissima per Forza Italia e per l'intero centrodestra della Bat ed è per questo che ho già comunicato al segretario cittadino che, a partire dal prossimo incontro, seguirò personalmente il dialogo con gli alleati. Ciò perché abbiamo l'esigenza di accelerare per individuare il candidato sindaco in tempi brevi: per farlo, bisogna superare le rivendicazioni tattiche e i personalismi, soprattutto se si tratta di ipotesi che non hanno raccolto unanimità nei precedenti incontri di coalizione. Quando si arriva ad un appuntamento elettorale dopo un decennio di opposizione, è chiaro che occorra andare oltre i perimetri storici del centrodestra, immaginando una figura competente e in grado di aggregare le forze civiche e riformiste. Sono convinto che serva generosità, così come accaduto prima a Barletta nel 2022 e quest'anno ad Andria. Non servono candidature di bandiera: serve amore da dedicare alle nostre città e idee chiare per disegnarne lo sviluppo".

IL COMMENTO. A Trani, il centrodestra si trova davanti allo specchio e, per la prima volta dopo un decennio di esilio dai palazzi del potere, sembra aver paura di ciò che vede. L'ultima nota di Forza Italia non è un semplice comunicato stampa: è un ultimatum. Il messaggio è chiaro: la ricreazione è finita, i personalismi vanno messi al bando e le "bandierine" di partito non servono a vincere le elezioni, ma solo a perdere tempo. L'annuncio che i vertici seguiranno personalmente il tavolo delle trattative è l'ammissione di un corto circuito locale. Per anni il centrodestra tranese ha sofferto di una frammentazione cronica, dove le rivendicazioni tattiche hanno spesso pesato più della visione comune. Oggi, con il peso di dieci anni di opposizione sulle spalle, la coalizione non può più permettersi il lusso di testare candidature che non raccolgono l'unanimità.

Il richiamo alla "generosità" dell' On. Lanotte – citando i modelli Barletta e Andria – è un monito agli alleati. La politica, quella vera, è l'arte della sintesi, non la somma di veti incrociati. Forza Italia lancia una sfida culturale: uscire dal perimetro stretto dei simboli storici per abbracciare il civismo e le forze riformiste. È la ricerca del "Candidato Sindaco 4.0": competente, aggregatore, capace di parlare a quella Trani che non si riconosce più nelle vecchie etichette, ma che chiede disperatamente una guida solida.

Il rischio, tuttavia, è dietro l'angolo. Se la ricerca del candidato diventa un mero esercizio di equilibrio tra segreterie, Trani resterà ancora una volta al palo. Il "fare" per la città, tema caro a chi ha amministrato con pragmatismo, richiede oggi un atto di umiltà collettiva. Individuare una figura in tempi brevi non è solo una necessità elettorale, è un dovere verso una cittadinanza che aspetta un'alternativa credibile.

Se il centrodestra saprà trasformare questo "commissariamento di fatto" in un'opportunità di rinnovamento, allora la partita per il 2026 sarà aperta. Se invece prevarranno ancora una volta i "particolarismi", il decennio di opposizione rischia di diventare un ventennio. La palla ora passa ai tavoli regionali, ma il destino di Trani si decide sulla capacità di anteporre l'amore per la città alle carriere dei singoli.

  • Forza Italia
Altri contenuti a tema
Emendamento alla finanziaria del senatore Damiani, a Trani il nuovo pubblico registro automobilistico della Bat Emendamento alla finanziaria del senatore Damiani, a Trani il nuovo pubblico registro automobilistico della Bat La nota del parlamentare di Forza Italia
Consiglio Comunale saltato: giochi di potere a danno della città Consiglio Comunale saltato: giochi di potere a danno della città Nota stampa di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Lista Palumbo Sindaco, Art. 97, Noi Moderati, Trani 2026 e Trani Libera
1 Trani, l'affondo di La Ricchia esponente di Forza Italia: «Dopo 11 anni basta con le stesse figure, la città chiede discontinuità» Trani, l'affondo di La Ricchia esponente di Forza Italia: «Dopo 11 anni basta con le stesse figure, la città chiede discontinuità» Il Consigliere Nazionale chiude all'ipotesi di ricandidare chi ha già avuto ruoli apicali: «Ai cittadini non interessano le liti nel PD, ma i servizi.»
Forza Italia: "Trani allo sbando, maggioranza in fuga" Forza Italia: "Trani allo sbando, maggioranza in fuga" Il Segretario Cittadino Sergio D'Addato: "Città allo stremo e insicura, pronti a governare"
Tupputi a Trani per l’inaugurazione del comitato elettorale: è tempo di scelte coraggiose Tupputi a Trani per l’inaugurazione del comitato elettorale: è tempo di scelte coraggiose Il candidato al Consiglio Regionale a Trani per incontrare la cittadinanza e sostenere la candidatura dell’avvocato tranese Tonia Pagliaro
Azzurro Donna lancia la sfida, Rosa Uva: "Serve una politica che parta dall'ascolto" Azzurro Donna lancia la sfida, Rosa Uva: "Serve una politica che parta dall'ascolto" Il movimento femminile propone un nuovo rapporto con i cittadini, fondato sull'ascolto per risolvere i problemi del territorio
Azzurro Donna: "Fermarsi ad ascoltare è rivoluzionario" Azzurro Donna: "Fermarsi ad ascoltare è rivoluzionario" Venerdì 12 al Trabucco l'incontro "Donne in ascolto: Relazioni che curano"
La mozione “Illumina” di Forza Italia e Azzurro Donna arriva a Trani La mozione “Illumina” di Forza Italia e Azzurro Donna arriva a Trani La proposta per rendere più sicure le città è stata presentata dal Consigliere De Toma in Consiglio Comunale
La prevenzione in oncologia: se ne parlerà venerdì in biblioteca a Trani
12 febbraio 2026 La prevenzione in oncologia: se ne parlerà venerdì in biblioteca a Trani
La pace e il cristianesimo da Dante Alighieri a Papa Leone XIV
12 febbraio 2026 La pace e il cristianesimo da Dante Alighieri a Papa Leone XIV
Sanità, il grido d'allarme di Raffaella Merra: «Trani stanca di promesse, le liste d'attesa sono un'illusione»
12 febbraio 2026 Sanità, il grido d'allarme di Raffaella Merra: «Trani stanca di promesse, le liste d'attesa sono un'illusione»
Il Rotary Club di Trani per la salute come scelta consapevole
12 febbraio 2026 Il Rotary Club di Trani per la salute come scelta consapevole
HUB Porta Nova, il cuore internazionale nel centro della città di Trani
12 febbraio 2026 HUB Porta Nova, il cuore internazionale nel centro della città di Trani
Lavori sull'A14: scattano le chiusure per i caselli di Trani e Andria-Barletta
12 febbraio 2026 Lavori sull'A14: scattano le chiusure per i caselli di Trani e Andria-Barletta
“OraTrani”: Angelo Nigretti lancia la lista a sostegno di "Sebastiano De Feudis Sindaco "
12 febbraio 2026 “OraTrani”: Angelo Nigretti lancia la lista a sostegno di "Sebastiano De Feudis Sindaco"
Forza Italia Trani sceglie Pasquale De Toma: è lui il candidato Sindaco per il 2026
11 febbraio 2026 Forza Italia Trani sceglie Pasquale De Toma: è lui il candidato Sindaco per il 2026
Visita Istituzionale del Prefetto BAT, Dott.ssa Flavia Anania, alla Questura di Barletta–Andria–Trani
11 febbraio 2026 Visita Istituzionale del Prefetto BAT, Dott.ssa Flavia Anania, alla Questura di Barletta–Andria–Trani
Referendum sulla giustizia, Auser Trani organizza un incontro tematico
11 febbraio 2026 Referendum sulla giustizia, Auser Trani organizza un incontro tematico
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.