Azzurro Donna: "Donne in ascolto: Relazioni che curano" a Trani. Foto Credits
Azzurro Donna: "Fermarsi ad ascoltare è rivoluzionario"

Venerdì 12 al Trabucco l'incontro "Donne in ascolto: Relazioni che curano"

Trani - mercoledì 10 settembre 2025 17.25 Comunicato Stampa
Un incontro per esplorare la forza trasformativa dell'ascolto e il potere curativo delle relazioni tra donne. È questo il cuore di "Donne in ascolto: Relazioni che curano", l'evento aperto e partecipativo organizzato da Azzurro Donna, il movimento femminile di Forza Italia, che si terrà venerdì 12 settembre alle ore 18:00 presso la suggestiva cornice del Trabucco del Monastero a Trani.

L'iniziativa nasce dalla convinzione che l'ascolto autentico sia uno dei più potenti strumenti di connessione, empowerment femminile e trasformazione sociale. In un'epoca segnata dalla fretta e dalla comunicazione superficiale, l'incontro si propone come uno spazio protetto per uno scambio di esperienze, pratiche e riflessioni. L'obiettivo è riscoprire insieme come un ascolto profondo e non giudicante possa rafforzare i legami e generare un cambiamento positivo, sia a livello personale che collettivo.

L'evento, rivolto a tutte le donne e "a chiunque senta il bisogno di sentire ed essere sentita", sarà presentato e moderato dalla Dott.ssa Rosa Uva, Responsabile Provinciale di Azzurro Donna BAT. "In un mondo che va sempre più veloce, fermarsi ad ascoltare è un atto rivoluzionario", dichiara Rosa Uva. "Con questo incontro vogliamo valorizzare una risorsa potentissima che le donne possiedono: la capacità di creare relazioni che curano attraverso un ascolto empatico. È da questa connessione che nascono la forza individuale e l'impulso per un'azione comune nella società e nella politica".

All'incontro interverranno la Prof.ssa Beatrice De Donato, Responsabile Regionale di Azzurro Donna, e la Dott.ssa Vania Valentina, Responsabile Cittadina di Azzurro Donna Trani, per portare i loro contributi e dialogare con le partecipanti. Azzurro Donna è il movimento che promuove e valorizza la partecipazione della donna alla vita politica e sociale, coordinando l'attività legislativa e organizzativa nelle materie che toccano il mondo femminile.
