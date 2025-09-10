Azzurro Donna: "Fermarsi ad ascoltare è rivoluzionario"

Un incontro per esplorare la forza trasformativa dell'ascolto e il potere curativo delle relazioni tra donne. È questo il cuore dil'evento aperto e partecipativo organizzato da, il movimento femminile di Forza Italia, che si terràpresso la suggestiva cornice del Trabucco del Monastero a Trani.L'iniziativa nasce dalla convinzione che l'ascolto autentico sia uno dei più potenti strumenti di connessione, empowerment femminile e trasformazione sociale. In un'epoca segnata dalla fretta e dalla comunicazione superficiale, l'incontro si propone come uno spazio protetto per uno scambio di esperienze, pratiche e riflessioni. L'obiettivo è riscoprire insieme come un ascolto profondo e non giudicante possa rafforzare i legami e generare un cambiamento positivo, sia a livello personale che collettivo.L'evento, rivolto a tutte le donne e "a chiunque senta il bisogno di sentire ed essere sentita", sarà presentato e moderato dalla Dott.ssa, Responsabile Provinciale di Azzurro Donna BAT. "In un mondo che va sempre più veloce, fermarsi ad ascoltare è un atto rivoluzionario", dichiara Rosa Uva. "Con questo incontro vogliamo valorizzare una risorsa potentissima che le donne possiedono: la capacità di creare relazioni che curano attraverso un ascolto empatico. È da questa connessione che nascono la forza individuale e l'impulso per un'azione comune nella società e nella politica".All'incontro interverranno la Prof.ssa, Responsabile Regionale di Azzurro Donna, e la Dott.ssa, Responsabile Cittadina di Azzurro Donna Trani, per portare i loro contributi e dialogare con le partecipanti.è il movimento che promuove e valorizza la partecipazione della donna alla vita politica e sociale, coordinando l'attività legislativa e organizzativa nelle materie che toccano il mondo femminile.