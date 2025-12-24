Emendamento alla finanziaria del senatore Damiani, a Trani il nuovo pubblico registro automobilistico della Bat

Con l'approvazione della legge di bilancio 2026, si aggiunge un ulteriore tassello alla realizzazione del decentramento amministrativo provinciale. Nel comune di Trani, infatti, avrà sede l'ufficio del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) del territorio di Barletta Andria Trani, come annuncia il senatore di Forza Italia Dario Damiani, relatore della manovra finanziaria approvata oggi, 23 dicembre, dal Senato in prima lettura."Grazie all'approvazione di un mio emendamento, sono stati stanziati 500 mila euro quale contributo al Comune di Trani per l'apertura di una sede del Pra, ovvero il registro pubblico per la tracciabilità giuridica di tutti i veicoli a motore circolanti sul territorio, da realizzarsi entro il 2027; un primo passo necessario e propedeutico per poter attivare successivamente l'ufficio provinciale della Motorizzazione civile. In questi anni il nostro territorio ha visto accelerare il doveroso processo di decentramento dei principali uffici: dopo l'istituzione dell'Ufficio scolastico a Barletta, dell'Archivio di Stato con sedi a Barletta e Trani e dell'Ispettorato del lavoro ad Andria, prossima apertura del Pra a Trani. Tutto come da accordi sulla dislocazione delle diverse sedi raggiunti tempo addietro in conferenza dei Sindaci".Conclude il senatore Damiani: "Un risultato frutto di un obiettivo di legislatura che ho sempre considerato prioritario, quello di portare finalmente a compimento il decentramento istituzionale spettante alla Provincia, e di un impegno personale, poiché fa seguito alle mie interlocuzioni con il presidente dell'ACI, ente gestore del Pra, l'avvocato Geronimo La Russa che ringrazio, il quale ha garantito disponibilità all'apertura della nuova sede nella nostra provincia. Nuovi servizi si aggiungono a beneficio dei nostri concittadini, segnale concreto di attenzione e vicinanza al territorio".