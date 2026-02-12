D’Addato alza il muro: «Trani ai tranesi, nessuna interferenza esterna su Forza Italia»

"Trani ai tranesi. Non ci saranno deleghe né scelte operate da altri. Il Direttivo cittadino, democraticamente eletto, è l'unico organismo legittimato ad assumere decisioni sulle scelte politiche della città e ha ufficializzato il nome di Pasquale De Toma quale candidato sindaco per Forza Italia. Non consentiremo a nessuno di rappresentarci nei tavoli politici né, tantomeno, di imporre decisioni diverse da quelle condivise all'interno della segreteria cittadina. Su De Toma capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, ribadiamo che, ad oggi, non esistono posizioni ufficialmente contrarie: si tratta di un nome emerso nel confronto di coalizione e continueremo a lavorare per una sintesi responsabile, libera da personalismi e da logiche di scambio con altri comuni. La scelta di chi guiderà Trani deve nascere da un percorso interno e condiviso, non da interferenze esterne. Rinnoviamo con forza la volontà di tutelare l'autonomia decisionale della nostra comunità politica, perché chi vive e ama Trani deve essere protagonista delle scelte che la riguardano". La tensione nel centrodestra tranese raggiunge il punto di ebollizione. Dopo le recenti dichiarazioni dei vertici sovraordinati del partito, arriva la replica durissima e senza sconti di Sergio D'Addato, Segretario cittadino di Forza Italia. È una vera e propria dichiarazione di sovranità politica: D'Addato rivendica l'autonomia del Direttivo locale, eletto democraticamente, e rigetta ogni tentativo di "regia" esterna o di trattative calate dall'alto che potrebbero coinvolgere logiche di scambio con altre città della provincia. Confermando la candidatura di Pasquale De Toma, il Segretario territoriale lancia un segnale inequivocabile: a Trani decidono i tranesi. Lo scontro interno è ormai aperto e l'esito della coalizione di centrodestra passa ora da questo braccio di ferro.