Trani, l'affondo di Forza Italia: «Dopo 11 anni basta con le stesse figure, la città chiede discontinuità»

Un attacco frontale a un sistema di potere che dura da oltre un decennio e un "no" secco al ritorno di ex sindaci o amministratori di lungo corso.rompe gli indugi e, attraverso le parole del consigliere nazionale, lancia la sfida per il governo di Trani. Gli azzurri denunciano una città ferma, vittima di logiche di palazzo tutte interne al Partito Democratico, e chiedono una discontinuità reale. Non basta cambiare l'ordine degli addendi: per il centrodestra serve una visione completamente nuova per evitare che Trani affondi nell'immobilismo e nel degrado. Ecco il comunicato.La città chiede un reale cambio di passo, non il ritorno di chi ha già avuto responsabilità apicali nella sua gestione." E' una posizione netta quella espressa da Forza Italia nel comunicato firmato da, componente del consiglio nazionale degli azzurri. "Ai cittadini tranesi - spiega La Ricchia - francamente interessa poco o nulla comprendere le dinamiche interne del centrosinistra, le correnti che si dividono, i sottogruppi che si svuotano e si riempiono o le regolazioni di conti tutte interne al Partito Democratico. Quello che i tranesi vedono ogni giorno è ben altro: una città stanca, trascurata, con servizi carenti, opere incompiute e una visibile perdita di slancio amministrativo."Dopo undici anni consecutivi di amministrazione cittadina - chiosano gli azzurri - non è più credibile raccontare che le difficoltà di Trani dipendano da fattori esterni o da problemi ereditati. Undici anni rappresentano un tempo più che sufficiente per incidere profondamente sul destino di una città. Se oggi Trani appare affaticata e distante dai suoi cittadini, la responsabilità è politica e ha nomi e cognomi. L'astensionismo record – quel 60% di cittadini che ha scelto di non votare – non nasce da astratte riflessioni sulle correnti del PD, ma da una sfiducia concreta verso una classe dirigente che si ripropone ciclicamente, spesso con gli stessi protagonisti che hanno già ricoperto ruoli di massimo rilievo amministrativo.È legittimo chiedersi: come si può parlare di futuro se si continua a guardare al passato? Per questo appare oggettivamente difficile, se non impossibile, immaginare una riproposizione – a qualsiasi livello, soprattutto a quello di sindaco – di chi ha già avuto responsabilità apicali nella gestione della città. Non è una questione personale, ma di opportunità politica e di rispetto verso una comunità che chiede discontinuità reale.Il centrodestra, e Forza Italia in particolare, ritiene che Trani abbia oggi bisogno di una svolta autentica, non cosmetica. Una svolta che passi da:- Una nuova visione amministrativa;- Una reale attenzione ai quartieri e alle periferie;- Un rapporto trasparente con cittadini e imprese;- Una gestione efficace delle risorse e delle opportunità, a partire dal PNRR.La cosiddetta "competenza amministrativa" non può diventare l'alibi per perpetuare un sistema che ha mostrato evidenti segni di logoramento. La vera competenza si misura sui risultati, non sulla durata del potere.Ecco perché riteniamo che una svolta in direzione del centrodestra non sia solo auspicabile, ma necessaria. Non per spirito di contrapposizione, ma per restituire entusiasmo, fiducia e partecipazione a una città che oggi si sente distante dalla politica. Trani non ha bisogno di ulteriori equilibri interni al centrosinistra. Ha bisogno di cambiare passo, classe dirigente e orizzonte politico. Ed è questa la sfida che il centrodestra è pronto a raccogliere.Consiglio Nazionale Forza Italia con "Leali e Visionari"