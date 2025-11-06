Tupputi a Trani per l’inaugurazione del comitato elettorale: è tempo di scelte coraggiose

Nella serata di ieri il candidato al Consiglio Regionale Giuseppe Tupputi ha inaugurato il comitato elettorale tranese. La risposta della cittadinanza è stata positiva, con tante persone intervenute per ascoltare le sue proposte e che ha sostenuto anche la candidatura della tranese Tonia Pagliaro. Tupputi ha affermato che la sesta provincia, la più piccola, debba sfruttare il suo potenziale, valorizzando tutti i tre Comuni che le conferiscono il nome: Barletta, Andria e Trani non devono essere antagoniste ma unire le forze, per far sì che il territorio con i suoi 11 Comuni divenga un punto di riferimento per l'intera Regione.Sono stati tanti i temi toccati da Tupputi, dalla viabilità, alla sanità fino al ciclo dei rifiuti, problemi nevralgici per la Regione Puglia. Il candidato intende stringere un patto con i cittadini anche su Trani, interessandosi a problemi che attanagliano la città di decenni, come la darsena, la siccità e la sanità, sebbene il punto fondamentale da cui ripartire, secondo Tupputi, è la viabilità: "meno tagli di nastri inutili e più fatti concreti" - ha affermato Tupputi, che sostiene che se si vuole che i giovani rimangano al sud bisogna dar loro, tra le tante esigenze, anche delle strade sicure.Per Tupputi è importante mettere in atto un programma che sia realizzabile. Un altro tema particolarmente caro al candidato è la sanità: secondo Tupputi la Sanità pubblica, da sola, non riesce a soddisfare il fabbisogno di tutta la popolazione; da qui la necessità di aprirsi al privato e collaborare con le strutture private come si è già fatto nel periodo post covid con ottimi risultati. Questo progetto, tuttavia, è possibile solo avendo coraggio, qualità che a Giuseppe Tupputi non manca.Anche per quanto riguarda i rifiuti, i progetti non mancano: il piano regionale dei rifiuti ha fallito e il ciclo dei rifiuti non è stato chiuso al livello regionale, ragione per cui il problema dei rifiuti non insidia solamente la Provincia BAT ma tutta la Regione. Tupputi sostiene che l'Agenzia regionale non funziona come dovrebbe e i Comuni, purtroppo, non possono fare molto; la naturale conseguenza di tutto questo è l'aumento della TARI, che Tupputi ricorda essere tra le più care in tutto il Paese. Le amministrazioni di sinistra, in tutti questi anni, sostiene Tupputi, non hanno avuto il coraggio di prendere delle scelte coraggiose come l'utilizzo dei termovalorizzatori, che permetterebbero anche la produzione di energia. Il ciclo vizioso che si innesta, dunque, porta i Comuni - in conseguenza delle scelte dell'Agenzia regionale, a trasferire in discarica i rifiuti, con tutti i costi che ne derivano.Anche l'istruzione e l'università non vengono lasciate al caso nel centrodestra: Tupputi, da svariato tempo, infatti, si sta battendo per avere l'Università della BAT, non attraverso slogan, ma reperendo anche le risorse, soprattutto di natura logistica, per realizzare questo progetto ambizioso. Con i fondi FSC sarebbe possibile - per esempio - riaprire una struttura sita nel comune di Barletta e chiusa da oltre vent'anni per gli alloggi studenteschi, così come è importante, secondo Tupputi, che l'ospedale di Andria divenga il policlinico della BAT e che Trani riacquisisca il suo pregio al livello sanitario.