Sergio Daddato e Giuseppe Tupputi. <span>Foto Adriana Fabrizio</span>
Sergio Daddato e Giuseppe Tupputi. Foto Adriana Fabrizio
Politica

Tupputi a Trani per l’inaugurazione del comitato elettorale: è tempo di scelte coraggiose

Il candidato al Consiglio Regionale a Trani per incontrare la cittadinanza e sostenere la candidatura dell’avvocato tranese Toglia Pagliaro

Trani - giovedì 6 novembre 2025 8.17
Nella serata di ieri il candidato al Consiglio Regionale Giuseppe Tupputi ha inaugurato il comitato elettorale tranese. La risposta della cittadinanza è stata positiva, con tante persone intervenute per ascoltare le sue proposte e che ha sostenuto anche la candidatura della tranese Tonia Pagliaro. Tupputi ha affermato che la sesta provincia, la più piccola, debba sfruttare il suo potenziale, valorizzando tutti i tre Comuni che le conferiscono il nome: Barletta, Andria e Trani non devono essere antagoniste ma unire le forze, per far sì che il territorio con i suoi 11 Comuni divenga un punto di riferimento per l'intera Regione.

Sono stati tanti i temi toccati da Tupputi, dalla viabilità, alla sanità fino al ciclo dei rifiuti, problemi nevralgici per la Regione Puglia. Il candidato intende stringere un patto con i cittadini anche su Trani, interessandosi a problemi che attanagliano la città di decenni, come la darsena, la siccità e la sanità, sebbene il punto fondamentale da cui ripartire, secondo Tupputi, è la viabilità: "meno tagli di nastri inutili e più fatti concreti" - ha affermato Tupputi, che sostiene che se si vuole che i giovani rimangano al sud bisogna dar loro, tra le tante esigenze, anche delle strade sicure.

Per Tupputi è importante mettere in atto un programma che sia realizzabile. Un altro tema particolarmente caro al candidato è la sanità: secondo Tupputi la Sanità pubblica, da sola, non riesce a soddisfare il fabbisogno di tutta la popolazione; da qui la necessità di aprirsi al privato e collaborare con le strutture private come si è già fatto nel periodo post covid con ottimi risultati. Questo progetto, tuttavia, è possibile solo avendo coraggio, qualità che a Giuseppe Tupputi non manca.

Anche per quanto riguarda i rifiuti, i progetti non mancano: il piano regionale dei rifiuti ha fallito e il ciclo dei rifiuti non è stato chiuso al livello regionale, ragione per cui il problema dei rifiuti non insidia solamente la Provincia BAT ma tutta la Regione. Tupputi sostiene che l'Agenzia regionale non funziona come dovrebbe e i Comuni, purtroppo, non possono fare molto; la naturale conseguenza di tutto questo è l'aumento della TARI, che Tupputi ricorda essere tra le più care in tutto il Paese. Le amministrazioni di sinistra, in tutti questi anni, sostiene Tupputi, non hanno avuto il coraggio di prendere delle scelte coraggiose come l'utilizzo dei termovalorizzatori, che permetterebbero anche la produzione di energia. Il ciclo vizioso che si innesta, dunque, porta i Comuni - in conseguenza delle scelte dell'Agenzia regionale, a trasferire in discarica i rifiuti, con tutti i costi che ne derivano.

Anche l'istruzione e l'università non vengono lasciate al caso nel centrodestra: Tupputi, da svariato tempo, infatti, si sta battendo per avere l'Università della BAT, non attraverso slogan, ma reperendo anche le risorse, soprattutto di natura logistica, per realizzare questo progetto ambizioso. Con i fondi FSC sarebbe possibile - per esempio - riaprire una struttura sita nel comune di Barletta e chiusa da oltre vent'anni per gli alloggi studenteschi, così come è importante, secondo Tupputi, che l'ospedale di Andria divenga il policlinico della BAT e che Trani riacquisisca il suo pregio al livello sanitario.
photophoto
  • Forza Italia
  • Elezioni Regionali 2025
Altri contenuti a tema
Welfare e Sociale: Nicola Rutigliano incontra il terzo settore Speciale Welfare e Sociale: Nicola Rutigliano incontra il terzo settore Appuntamento mercoledì 5 novembre alle 17.30 presso il NicoLAB di via Isonzo 4, di fronte Bar Ghiottonerie
Andrea Ferri (FDI): la candidatura regionale nasce da una "mancanza di rappresentanza forte della BAT in Regione" Speciale Andrea Ferri (FDI): la candidatura regionale nasce da una "mancanza di rappresentanza forte della BAT in Regione" La mia campagna elettorale la vivo da “maratoneta" contro la politica dell'ultima ora
Azione Trani: Il voto non è merce di scambio! Stop immediato agli scrutatori nominati col vizio del clientelismo Azione Trani: Il voto non è merce di scambio! Stop immediato agli scrutatori nominati col vizio del clientelismo Raffaella Merra denuncia con fermezza l'ultima, inaccettabile manovra della Commissione Elettorale
Elezioni Regionali in Puglia: è ancora polemica a Trani sui criteri di nomina degli scrutatori Elezioni Regionali in Puglia: è ancora polemica a Trani sui criteri di nomina degli scrutatori La Commissione Elettorale, riunitasi oggi, adotta un "fritto misto" per la selezione degli scrutatori riaccendendo il dibattito su trasparenza e spartizioni
AVS in Puglia: Mino Di Lernia capolista per il Consiglio Regionale Speciale AVS in Puglia: Mino Di Lernia capolista per il Consiglio Regionale Il capolista nella BAT una leadership della giustizia sociale, con obiettivo sanità, welfare, lavoro
Giovanni Vurchio (PD): "Le Elezioni Regionali, il crocevia per il futuro di Andria e della BAT" Speciale Giovanni Vurchio (PD): "Le Elezioni Regionali, il crocevia per il futuro di Andria e della BAT" La nota integrale del candidato alle Regionali sull'inaugurazione del suo comitato
Antonio Decaro a Trani, interviene all'avvio della campagna di Mino Di Lernia (AVS) Speciale Antonio Decaro a Trani, interviene all'avvio della campagna di Mino Di Lernia (AVS) "Importante ascoltare i cittadini" e lancia un forte appello contro l'astensionismo: "Votare è un atto d'amore per la propria terra"
Massiccia partecipazione a Bisceglie per la presentazione ufficiale della candidatura di Tonia Spina Speciale Massiccia partecipazione a Bisceglie per la presentazione ufficiale della candidatura di Tonia Spina «Proposte concrete, frutto di una visione lungimirante e pragmatica: niente promesse insostenibili, nessuno spazio per le illusioni»
Torna ad HUB Porta Nova di Trani l'appuntamento con "Cinema a Sorpresa "
6 novembre 2025 Torna ad HUB Porta Nova di Trani l'appuntamento con "Cinema a Sorpresa"
San Domenico splende di nuovo: ma ci pensa la Luna
5 novembre 2025 San Domenico splende di nuovo: ma ci pensa la Luna
Auto si ribalta su via Falcone, disagi alla circolazione
5 novembre 2025 Auto si ribalta su via Falcone, disagi alla circolazione
Sequestro preventivo nel settore edilizio a Trani: quattro persone e cinque società coinvolte
5 novembre 2025 Sequestro preventivo nel settore edilizio a Trani: quattro persone e cinque società coinvolte
Flavio Civita (FdI): «Necessario dare valore ai Comuni della Bat»
5 novembre 2025 Flavio Civita (FdI): «Necessario dare valore ai Comuni della Bat»
Welfare e Sociale: Nicola Rutigliano incontra il terzo settore
5 novembre 2025 Welfare e Sociale: Nicola Rutigliano incontra il terzo settore
4 Novembre a Trani: i giovani diventano Carabinieri per un giorno
5 novembre 2025 4 Novembre a Trani: i giovani diventano Carabinieri per un giorno
Andrea Ferri (FDI): la candidatura regionale nasce da una "mancanza di rappresentanza forte della BAT in Regione "
5 novembre 2025 Andrea Ferri (FDI): la candidatura regionale nasce da una "mancanza di rappresentanza forte della BAT in Regione"
Sostenibilità e Giustizia: il dott. Renato Nitti presenta il Piano 2025-2027 della Procura di Trani a Ecomondo
5 novembre 2025 Sostenibilità e Giustizia: il dott. Renato Nitti presenta il Piano 2025-2027 della Procura di Trani a Ecomondo
Azione Trani: Il voto non è merce di scambio! Stop immediato agli scrutatori nominati col vizio del clientelismo
5 novembre 2025 Azione Trani: Il voto non è merce di scambio! Stop immediato agli scrutatori nominati col vizio del clientelismo
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.