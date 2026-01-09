Andrea Ferri. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Ferri proclamato Consigliere: «Grazie Trani, onorato del vostro sostegno»

L'esponente di FdI dopo l'ufficialità: «Un risultato che sento come responsabilità. Ora al lavoro per il territorio»

Trani - venerdì 9 gennaio 2026 19.46
È arrivato il sigillo dell'ufficialità sulla composizione del nuovo Consiglio Regionale della Puglia e, con esso, le prime parole formali di Andrea Ferri. Il neo eletto tra le file di Fratelli d'Italia ha affidato ai social un lungo e sentito messaggio di ringraziamento, che spazia dalla sfera privata, la famiglia, a quella politica, rivolgendo un pensiero particolare alla sua città, Trani, definita "consapevole e capace di scegliere". Di seguito il testo integrale del suo messaggio.

Oggi, con la proclamazione ufficiale a Consigliere Regionale della Puglia, sento il dovere – prima ancora che il piacere – di esprimere un ringraziamento sincero e profondo a tutte le persone che hanno reso possibile questo percorso. Il primo grazie va alla mia famiglia, per la pazienza, la comprensione e il sostegno silenzioso con cui ha accettato le mie continue assenze, condividendo sacrifici e rinunce che spesso restano lontani dai riflettori, ma che sono essenziali per chi sceglie di impegnarsi nella vita pubblica. Un ringraziamento sentito va a tutto lo staff che mi è stato accanto durante l'intera campagna elettorale, con dedizione, professionalità e spirito di servizio, così come alla segreteria regionale, provinciale e cittadina di Fratelli d'Italia, che ha creduto in questo progetto politico e umano sin dal primo giorno.

Desidero ringraziare tutti i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia del territorio che hanno scelto di sostenermi, insieme agli iscritti e ai simpatizzanti del partito, che con entusiasmo e passione hanno contribuito a costruire un risultato importante. In questo cammino ho avuto anche il privilegio di conoscere tante nuove persone, donne e uomini che arricchiscono oggi il mio percorso politico e personale. Grazie anche ai gruppi civici che hanno deciso di supportarmi a cui chiedo soprattutto sostegno ora che ci sarà da lavorare. Grazie per aver creduto nel progetto! Un pensiero speciale va al mio storico zoccolo duro elettorale, che dal 2007 mi segue con fiducia e coerenza, e a cui si sono aggiunti tanti nuovi consensi provenienti da tutta la provincia BAT: un segnale che sento come una grande responsabilità, prima ancora che come un successo.

Infine, il grazie più profondo va alla mia città, Trani. L'affetto, la vicinanza e il sostegno che mi ha dimostrato in questa campagna elettorale rappresentano per me un onore immenso. Trani ha dato un segnale chiaro, forte e inequivocabile: è una città consapevole, capace di scegliere e di esprimere una classe dirigente all'altezza delle sfide future. Questo risultato non è un punto di arrivo, ma l'inizio di un impegno ancora più grande, che affronterò con serietà, umiltà e senso delle istituzioni, al servizio della Puglia e dei suoi territori. tl@

