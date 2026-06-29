San Basilide Martire, la Polizia Penitenziaria in preghiera a Trani

In occasione della ricorrenza del Santo Patrono della Polizia Penitenziaria, San Basilide Martire, domani 30 giugno si terrà una solenne celebrazione presso la Casa di Reclusione Femminile di Trani.Alle ore 10:30, nella Cappella interna dell'istituto, sarà celebrata la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Mons. Leonardo D'Ascenzo, momento di profonda spiritualità e raccoglimento che vedrà la partecipazione delle autorità e del personale in servizio.Alla celebrazione saranno presenti il Direttore degli Istituti Penali, il Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Penitenziaria, insieme al personale di Polizia, al personale amministrativo e ai rappresentanti dell'Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria.L'iniziativa rappresenta un importante appuntamento di condivisione e riflessione per tutto il corpo della Polizia Penitenziaria, che ogni giorno svolge con dedizione e senso del dovere un ruolo fondamentale all'interno delle strutture detentive. La ricorrenza di San Basilide Martire rinnova il valore della missione affidata agli operatori del settore, richiamando ai principi di giustizia, servizio e umanità che ne contraddistinguono l'operato.